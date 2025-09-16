बिना ब्याज मिलेगा Education Loan, ऋण चुकाने की समय सीमा भी बढ़ी; बिहार चुनाव से पहले CM Nitish Kumar का ऐलान
Bihar Student Credit Card (Photo Credits FB)

Interest Free Education Loans in Bihar: बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने एक और बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि अब 'बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Bihar Student Credit Card Scheme)' के तहत मिलने वाले शिक्षा ऋण पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. यह योजना उन छात्रों के लिए है, जो 12वीं पास कर चुके हैं और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं. अभी तक इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के छात्रों को 4% और लड़कियों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर छात्रों को केवल 1% ब्याज पर ऋण मिलता था.

लेकिन अब सभी छात्रों को यह ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त मिलेगा. इस फैसले से लाखों छात्रों, खासकर उन परिवारों को सीधा फायदा होगा, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है.

ये भी पढें: Tejashwi Yadav On Nitish Kumar: अब तेजस्वी यादव ने कर दी विवादित टिप्पणी, नीतीश कुमार को बता दिया ‘चिट मिनिस्टर’

बिहार में बिना ब्याज मिलेगा एजुकेशन लोन

'10 साल में चुकाएं 2 लाख से ज्यादा के लोन'

मुख्यमंत्री ने सोशल साइट 'X' पर बताया कि इस योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है. साथ ही, ऋण चुकाने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है. पहले 2 लाख रुपये तक का ऋण 5 साल में चुकाना होता था, लेकिन अब इसे 7 साल में चुकाया जा सकेगा. वहीं, 2 लाख से ज्यादा के लोन पहले 7 साल में चुकाने होते थे, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है.

युवाओं को पढ़ाई का मौका देने की कवायद

सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पढ़ाई का मौका देना है. नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षा में निवेश से राज्य और देश, दोनों का भविष्य उज्जवल होगा. चुनावी साल में लिया गया यह फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा.