Earthquake In Nepal: नेपाल में 5.5 तीव्रता वाली भूकंप के झटकों ने सबको डराया, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में महसूस हुई हलचल

Earthquake In Nepal: बिहार(Bihar) की राजधानी पटना(Patna) सहित नेपाल, पश्चिम बंगाल(West Bengal और सिक्किम(Sikkim) के कई हिस्सों में गुरुवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई और इसका केंद्र नेपाल के बागमती प्रांत में स्थित था. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी(National Center for Seismology) के अनुसार, भूकंप के झटके सुबह 2:35 बजे महसूस किए गए. नेपाल का बागमती प्रांत बिहार के मुजफ्फरपुर से 189 किलोमीटर उत्तर में स्थित है. भूकंप के झटकों के कारण फिलहाल किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. हालांकि, हल्के झटकों से लोगों में घबराहट जरूर देखने को मिली.

पटना और आसपास के इलाकों में महसूस हुए झटके

A 5.5 magnitude #earthquake struck many parts of Bihar, West Bengal, Sikkim, and Nepal early this morning. The National Centre for Seismology said that the epicentre of quake was in #Nepal. pic.twitter.com/shxCULcc9p

— DD News (@DDNewslive) February 28, 2025