Earthquake in Assam: असम के उदालगुरी में भूकंप के तेज झटके, 5.8 रही तीव्रता, लोग दहशत में

Representational Image |

Earthquake in Assam: असम के उदालगुरी जिले में आज (14 सितंबर 2025) दोपहर 16:41 IST के आसपास 5.8 तीव्रता का भूकंप आया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, यह भूकंप राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया गया, जिनमें गुवाहाटी और आसपास के इलाके भी शामिल हैं. भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ समय के लिए दहशत में दिखाई दिए। हालांकि, राहत की बात यह है कि अब तक किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं आई है.

स्थानीय प्रशासन एक्शन में

भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं सक्रिय हो गईं हैं और स्थिति का जायजा लिया जा रहा है.प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए बचाव कार्य तेज कर दिए हैं. राहत दल मौके पर पहुंच चुके हैं और किसी भी संभावित नुकसान या खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं. प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने का आग्रह किया है. यह भी पढ़े: Earthquake in Amravati: महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आया भूकंप, कई गांवों में लोगों ने महसूस किए झटके

उदालगुरी में भूकंप के तेज झटके

An earthquake of magnitude 5.8 occurred in Udalguri, Assam, at 16.41 IST today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/2SeJaiP9mA — ANI (@ANI) September 14, 2025

असम में भूकंप की सामान्य गतिविधि

यह पहला भूकंप नहीं है, जो असम में आया हो. असम और इसके आसपास का क्षेत्र भूकंपीय दृष्टिकोण से एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है. राज्य का अधिकांश भाग इंडो-एशियाटिक प्लेटों की सीमा पर स्थित है, जिसके कारण यहां भूकंपों का आना सामान्य घटना है. पिछले कुछ वर्षों में भी इस क्षेत्र में छोटे-बड़े भूकंपों के झटके महसूस किए गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में भूकंपों की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि यहां की प्लेटों में अक्सर तनाव बढ़ता रहता है.

भूकंप क्यों आते हैं?

भूकंप तब आते हैं जब पृथ्वी की सतह की प्लेटों के बीच अत्यधिक तनाव बनता है और यह तनाव अचानक टूटकर ऊर्जा का विस्फोट करता है, जो भूकंप के रूप में महसूस होता है. जब यह प्लेटें एक-दूसरे से टकराती हैं, तो यह पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा करता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं. असम का इलाका तिब्बत और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच स्थित है, जिससे यहां भूकंपों की संभावना और बढ़ जाती है.