Delhi Metro: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए बदला दिल्ली मेट्रो का टाइम, सुबह 4 बजे से शुरू होगी सर्विस

नई दिल्ली:अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन यानी 21 जून 2025 को दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से सभी लाइनों पर सेवाएं शुरू करेगी. यह विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि योग दिवस में भाग लेने वाले लोग समय पर कार्यक्रम स्थलों तक पहुंच सकें. सभी आरंभिक स्टेशनों से मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी और सुबह के समय हर 30 मिनट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी. इसके बाद मेट्रो सेवाएं नियमित समय-सारणी के अनुसार बहाल हो जाएंगी. इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण मनाया जा रहा है और इसकी थीम है “Yoga for One Earth, One Health”. यह थीम स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामूहिक कल्याण के गहरे संबंध को दर्शाती है और भारत के “वसुधैव कुटुम्बकम्” यानी “एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य” के दृष्टिकोण से मेल खाती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में मुख्य समारोह का नेतृत्व करेंगे. Yoga Sangam नामक इस प्रमुख आयोजन में 6:30 बजे से 7:45 बजे तक कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत देशभर के 1 लाख से अधिक स्थानों पर सामूहिक योग प्रदर्शन होगा.

DELHI METRO TO COMMENCE SERVICES AT 4 AM ON THE OCCASION OF INTERNATIONAL DAY OF YOGA ON 21ST JUNE 2025

Delhi Metro services will commence from 4 am from all originating stations on 21st June 2025 (Saturday) to facilitate the movement of yoga enthusiasts on the occasion of…

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) June 19, 2025