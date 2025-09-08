Mumbai E Water Taxi: गेटवे ऑफ़ इंडिया से जेएनपीए का सफर 40 मिनट में होगा तय, मुंबई में 22 सितंबर से शुरू होगी ई वाटर टैक्सी सेवा

(Photo Credit: Wikimedia Commons)

Mumbai E Water Taxi: मुंबई के लोगों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है. गेटवे ऑफ़ इंडिया (Gateway of India) से लेकर जेएनपीए (JNPA) के बीच ई वाटर टैक्सी (E Water Taxi) सेवा 22 सितंबर से शुरू होनेवाली है. जिसके कारण ये सफर 1 घंटे का ना होकर 40 मिनट में ही पूरा हो सकेगा. इस सर्विस (Service) के शुरू होने से यात्रियों और जेएनपीए (JNPA) कर्मचारियों के लिए राहत की बात है. गेट ऑफ़ इंडिया से जवाहरलाल नेहरु पोर्ट अथॉरिटी (Jawaharlal Nehru Port Authority) के बीच ये सफर होगा. फिलहाल गेटवे से लेकर जेएनपीए के बीच लकड़ी के बोट चलती है. ये पुरानी बोटें होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है. इसके साथ ही इस सफर को एक घंटे का समय भी लगता है.

इसी के चलते जेएनपीए ने एक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल समाधान की तलाश में ई-वाटर टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है. इस सेवा से यात्रा का समय एक घंटे से घटकर मात्र 40 मिनट रह जाएगा. ये भी पढ़े:Mumbai To Mandwa Boat Service Will Be Closed: मुंबई से मांडवा के लिए चलनेवाले बोट सेवा 26 मई से होगी बंद

'मेक इन इंडिया ' के तहत देश में हो रहा है निर्माण

'साम टीवी ' की रिपोर्ट के मुताबिक़ पहले इस वाटर टैक्सी का निर्माण विदेश में किए जाने का प्लान था. लेकिन बाद में इसे 'मेक इन इंडिया' (Make in India) के तहत देश में ही बनाने का निर्णय लिया गया. यह कार्य मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) को सौंपा गया था और कुछ तकनीकी देरी के बाद, बोटें अब सेवा के लिए तैयार हैं.जेएनपीए के अध्यक्ष उन्मेष वाघ ने इसकी आधिकारिक जानकारी देते हुए कहा कि यह सेवा मुंबईकरों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी.

पहले फेज में दो ई वाटर टैक्सी होगी शुरू

पहले चरण में, दो ई-वॉटर टैक्सीयां (E-Water Taxis) सेवा में लगाई जाएगी. इनमें से एक सोलर एनर्जी से चलेगी और दूसरी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी.20 यात्रियों की क्षमता वाली ये बोटें यात्रा को तेज़ और आरामदायक बनाएंगी.इनका अनुमानित किराया भी बहुत किफायती है, लगभग 100 रुपये.इन टैक्सियों के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी भारत फ्रेट ग्रुप को सौंपी गई है.

भारत फ्रेट ग्रुप के मालिक का क्या है कहना

भारत फ्रेट ग्रुप के मालिक सोहेल कज़ानी ने बताया कि जेटी पर चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) लगाने का काम चल रहा है. यह काम समय पर पूरा हो जाएगा और यात्रियों को पहले दिन ही सेवा मिल जाएगी.अगले चरण में चार और हाइड्रोजन से चलनेवाली बोटों को चालू करने की तैयारी चल रही है. इससे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और प्रदूषण-मुक्त यात्रा का एक नया आदर्श निर्माण होगा.

बोट सेवा से यात्रियों को होगा लाभ

मुंबई (Mumbai) जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में यातायात की समस्या हमेशा नागरिकों के लिए सिरदर्द बनी रहती है, खासकर गेटवे से जेएनपीए तक के मार्ग पर, जहां बड़ी संख्या में यात्री और कर्मचारी यात्रा करते हैं. ई-वॉटर टैक्सी शुरू होने पर सभी को सुरक्षित, तेज़ और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा का लाभ मिलेगा. अनुमान है कि इस सेवा की न केवल यात्रियों के लिए, बल्कि पर्यटन (Tourism) के लिए भी काफ़ी मांग होगी. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है.