Nag Missile Test Video: भारत के दुश्मन की खैर नहीं! स्वदेशी हल्के टैंक से 'नाग' मिसाइल का सफल परीक्षण, DRDO और L&T का कमाल
(Photo : X)

DRDO Successfully Test-Fires Nag Anti-Tank Missile: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी हल्के टैंक (Light Tank) से एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल 'नाग' का सफल परीक्षण किया है. यह टेस्ट इस बात का सबूत है कि अब भारत के हल्के टैंक भी दुश्मन के टैंकों को दूर से ही तबाह करने की क्षमता रखते हैं.

इस हल्के टैंक को DRDO ने डिज़ाइन और डेवलप किया है, जबकि इसे बनाने का काम लार्सन एंड टुब्रो (L&T) कंपनी ने किया है. परीक्षण के दौरान, टैंक से नाग मिसाइल को दागा गया और उसने अपने सभी लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया.

मिसाइल ने तय दूरी पर मौजूद टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाया. साथ ही, इसने 'टॉप अटैक मोड' में भी अपनी काबिलियत साबित की, जिसका मतलब है कि यह मिसाइल उड़कर ऊपर से दुश्मन के टैंक के सबसे कमज़ोर हिस्से पर हमला कर सकती है.

इस बड़ी सफलता पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने DRDO की पूरी टीम को बधाई दी है. यह उपलब्धि भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएगी.