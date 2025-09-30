Girl Dies After Snake Bit: डोंबिवली में सांप के काटने से चार साल की मासूम बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप

Credit-(X,@Khushi75758998)

Girl Dies After Snake Bit: मुंबई से सटे डोंबिवली (Dombivli) के खंभालपाड़ा इलाके में रविवार रात चार साल की मासूम प्रणवी भोईर की सांप के काटने से मौत हो गई. बच्ची अपनी मां के साथ मौसी के घर आई थी. रात में प्रणवी अपनी मौसी के बगल में सो रही थी, तभी अचानक वह जोर-जोर से रोने लगी. जब मौसी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, तो उन्हें भी सांप ने काट लिया. बाद में पता चला कि प्रणवी को पहले ही सांप ने काट लिया था.

तबीयत बिगड़ने पर बच्ची की मौत

परिवार ने दोनों को तुरंत केडीएमसी शास्त्री नगर अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने शुरुआत में हालत स्थिर बताई. लेकिन एक घंटे के अंदर बच्ची की तबीयत बिगड़ गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में एंटी-वेनम इंजेक्शन और जरूरी उपकरण नहीं थे, जिसके कारण उसे दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही प्रणवी ने दम तोड़ दिया। मौसी श्रुति ठाकुर को कलवा के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है. यह भी पढ़े: Cat Vs Snake: कोबरा को मिली करारी टक्कर, बिल्ली की बहादुरी का वीडियो वायरल

पारिजनों का इलाज में देरी का आरोप

प्रणवी के माता-पिता ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और सुविधाओं की कमी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर सही इलाज होता तो बच्ची की जान बच सकती थी। उन्होंने केडीएमसी से जांच और जवाबदेही की मांग की है.

मामले में केस दर्ज

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, खंभालपाड़ा इलाके में बढ़ती सांपों की मौजूदगी को लेकर स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश है। लोग कहते हैं कि सफाई और कीट नियंत्रण की कमी के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं.