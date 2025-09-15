Thane: हॉस्पिटल के नाम पर डॉक्टर दंपत्ति ने की धोखाधड़ी, 70 लाख रूपए ठगे, ठाणे से सटे कल्याण से फ्रॉड का मामला आया सामने

ठाणे, महाराष्ट्र: कल्याण (Kalyan) में एक धोखाधड़ी (Fraud) की घटना सामने आई है. जहांपर एक डॉक्टर दम्पति ने 50 बेड का हॉस्पिटल शुरू करने के नाम पर एक दम्पति के साथ 70 लाख रूपए का फ्रॉड किया.बताया जा रहा है की डॉक्टर दंपत्ति (Doctor Couple) ने ना तो पैसे वापस किए और नाही हॉस्पिटल(Hospital) शुरू किया. इस घटना के बाद पीड़ित ने खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन (Police Station) में शिकायत दर्ज करवाई है. इन आरोपियों के नाम डॉ. प्रसाद साळी और वैशाली साळी बताएं जा रहे है.मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी दंपति ने आरटीओ ऑफिस के पास आयकॉन बिल्डिंग में हॉस्पिटल खोलने का झांसा दिया.

इसके लिए उन्होंने ठाणे के हिरानंदानी एस्टेट में रहने वाले डॉ. राहुल दुबे और फार्मासिस्ट प्रज्ञा कांबले से 80 लाख रुपये मांगे थे. बातचीत के बाद दोनों ने मिलकर 70 लाख रुपये चेक से दिए. ये भी पढ़े:Kalyan Railway Station: कल्याण में मिला फेक आरपीएफ जवान, नौकरी लगाने के नाम पर फ्रॉड करने के रैकेट का हुआ पर्दाफाश

एक साल पूरा होने पर भी नहीं शुरू हुआ हॉस्पिटल

साळी दंपति ने तीन महीने में हॉस्पिटल (Hospital) शुरू करने का वादा किया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी न हॉस्पिटल शुरू हुआ और न ही पैसा वापस किया गया. इसके चलते पीड़ितों ने लिखित समझौते और कागजात पुलिस (Police) को सौंपकर कार्रवाई की मांग की.इस पूरे मामले में और भी डॉक्टर, फार्मासिस्ट तथा पैथॉलॉजिस्ट शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस ने डॉ. प्रसाद और वैशाली साळी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपी अब तक फरार

फिलहाल आरोपी पुलिस (Police) की गिरफ्त से बाहर हैं. वहीं, पीड़ित डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाए.