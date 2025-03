Dindigul Fire: देश में भीषण गर्मी का प्रकोप! तमिलनाडु के डिंडीगुल के जंगल में लगी आग, देखें VIDEO

Dindigul Fire: देश में मार्च महीने में ही भीषण गर्मी पड़ने लगी है, जिसके कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. भीषण गर्मी और सूखे मौसम के चलते तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पेरुमल कोविल पट्टी पहाड़ी पर रविवार को जंगल में आग लग गई.

आग लगने के बाद यह तेजी से फैलने लगी. इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन दल घटनास्थल पर पहुंचे. घटना के बाद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अभी तक आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है. यह भी पढ़े: Noida Sector 32 Dumping Yard Fire Breaks: डंपिंग यार्ड में लगी आग पर काबू पाने की चुनौती, तेज हवा और 40 फीट के गड्ढे में भरे वेस्ट ने बढ़ाई मुश्किलें

#WATCH | Dindigul: A forest fire broke out at Perumal Kovil Patti Hill yesterday due to an intense heat wave. More details awaited (09.03)

