Digital Arrest: कर्नाटक में BJP सांसद की पत्नी से 14 लाख की ठगी, पुलिस ने किया पूरा फंड वसूल

Digital Arrest Scam: कर्नाटक (Karnataka) के चित्तकलबपुर (Chikkaballapur) से BJP सांसद और पूर्व मंत्री K. सुदाकर की पत्नी, प्रीथी सुदाकर (Preethi Sudhakar) डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार होकर लगभग 14 लाख रुपये से हाथ धो बैठीं. इस मामले में बाद में पुलिस ने फंड वसूल कर लिए, जबकि आरोपियों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 26 अगस्त को हुई. प्रीथी सुदाकर को WhatsApp वीडियो कॉल आया, जिसमें अपराधियों ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम अधिकारियों के रूप में पेश किया. उन्होंने दावा किया कि उनके बैंक खाते को अंतरराष्ट्रीय अवैध लेन-देन से जोड़ा गया है और अगर वे तुरंत पैसे नहीं ट्रांसफर करती हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

अपराधियों ने यह भी आश्वासन दिया कि आरबीआई के नियमों के अनुसार 45 मिनट के भीतर पैसे वापस कर दिए जाएंगे. डर के मारे, प्रीथी ने अपने खाते से 14 लाख रुपये अनजान Yes बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए.

त्वरित कार्रवाई से वापस मिली रकम

ठगी का एहसास होने के बाद, प्रीथी सुदाकर ने उसी शाम वेस्ट डिविजन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का रुख किया. “गोल्डन ऑवर” में पुलिस ने उन्हें केस दर्ज कराने में मदद की और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) पर शिकायत दर्ज कराई. तुरंत उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया जिसमें रकम भेजी गई थी.

3 सितंबर को 47वें ACJM कोर्ट ने Yes बैंक को आदेश दिया कि फ्रीज किए गए पैसे वापस खातों में ट्रांसफर करें, जो एक सप्ताह के भीतर हो गया.

FIR और आरोपी की तलाश जारी

इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस आरोपियों का पता लगाने में जुटी है. बेंगलुरु पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि ऐसी परिस्थितियों में तुरंत NCRP हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें. पुलिस के अनुसार, जल्दी कार्रवाई करने से खोए हुए पैसे वापस पाने की संभावना बढ़ जाती है.