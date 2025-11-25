दिल्ली की जहरीली हवा से अब जान पर बन आई, बच्चे की हुई नाक और गले की सर्जरी; मां का दर्दनाक Video वायरल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर अब सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई परिवारों की ज़िंदगी को बहुत बुरी प्रभावित कर रहा है. एक मां साक्षी पहवा द्वारा साझा किया गया वीडियो इस कड़वी हकीकत को सामने लाता है, जहां उनके बेटे को दम घुटने जैसी समस्याओं से जूझते-जूझते नाक और गले की सर्जरी तक करवानी पड़ी. साक्षी ने बताया कि उनकी फैमिली दो साल पहले दिल्ली शिफ्ट हुई थी और तभी से उनके बेटे की सेहत खराब होने लगी. शुरुआत में हल्की एलर्जी लगने वाली चीज़ें धीरे-धीरे लगातार सांस लेने में दिक्कत, ठंड-खांसी और सूखी हवा से एलर्जी में बदलती चली गईं.

उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टेरॉयड स्प्रे, एंटीबायोटिक्स, होम्योपैथी सब कुछ आजमाया, लेकिन किसी दवा का असर नहीं हुआ. हवा की गुणवत्ता जितनी खराब होती गई, बच्चा उतना ही ज़्यादा बीमार पड़ता गया.

दिल्‍ली में अब 50 फीसदी स्‍टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम, हवा हुई दमघोंटू तो सरकार ने सख्त किए नियम.

डॉक्टरों ने कहा- अब ऑपरेशन ही एक रास्ता

वीडियो में साक्षी का बेटा अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ दिखाई देता है. डॉक्टरों ने बताया कि लगातार प्रदूषण और एलर्जी के कारण उसके एडिनॉयड और टॉन्सिल ग्रेड-4 तक पहुंच चुके थे, और अब सर्जरी ही एकमात्र उपाय था. साक्षी ने टूटे हुए दिल से कहा, "उसे नाक और गले की सर्जरी से गुजरना पड़ा. अपने बच्चे को दर्द में तड़पते देखना किसी भी पैरेंट के लिए सबसे मुश्किल पल होता है."

सोचने पर मजबूर कर देगा ये Video

'टैक्स देते हैं, क्या हमारे बच्चों को यही मिलना चाहिए?'

साक्षी ने भावुक होकर कहा कि यह दिल्ली-NCR के असंख्य बच्चों की वास्तविकता है, लेकिन सरकारें अब भी चुप हैं. उन्होंने लिखा, "हम टैक्स देते हैं… लेकिन बदले में हमारे बच्चों को यह जहरीली हवा और अस्पताल का बेड मिलता है. अब आवाज उठाने का समय है."

सोशल मीडिया पर गुस्सा

वीडियो सामने आते ही लोग भावुक हो गए. किसी ने बच्चे के लिए दुआ की, तो किसी ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, “बहुत दुखद… बच्चे को दर्द में देखना दिल तोड़ देता है.” एक अन्य ने लिखा, “सरकारें सच्चाई छुपाने में लगी हैं, हवा जानलेवा हो चुकी है.” एक यूजर ने लिखा, “हम टैक्स देते हैं, कार्रवाई चाहिए.” कई लोगों ने प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री को टैग करते हुए तुरंत कदम उठाने की अपील की.

50% स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP स्टेज-3 लागू कर दिया है. सरकारी और निजी ऑफिस 50% स्टाफ के साथ काम करेंगे. बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है. स्कूल पहले से ही बच्चों को बाहर जाने से रोकने जैसी एडवाइजरी का पालन कर रहे हैं.

दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है.