Delhi Weather Update: दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट, प्रदूषण से भी मिली राहत! VIDEO

दिल्ली- (Photo Credits: IANS)

Delhi Weather Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (NCR) में सोमवार, 23 मार्च 2026 को मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह से खिली तेज धूप के बाद दोपहर होते-होते आसमान में बादलों का डेरा जम गया और कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई. इस मौसमी बदलाव के कारण पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है. मौसम विभाग के अनुसार, इस हल्की बारिश से न केवल तापमान में गिरावट आई है, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी आंशिक सुधार की उम्मीद है.

इन इलाकों में हुई बारिश

दिल्ली के मध्य और दक्षिणी हिस्सों समेत नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कुछ इलाकों में हल्की फुहारें पड़ीं. विशेष रूप से कनॉट प्लेस, आरके पुरम और लोधी रोड जैसे क्षेत्रों में ठंडी हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी ने दिल्लीवासियों को सुहाने मौसम का अहसास कराया. सड़कों पर चल रहे राहगीरों और दफ्तर जाने वाले लोगों के लिए यह बदलाव एक सुखद सरप्राइज की तरह रहा. यह भी पढ़े: Weather Forecast March 23, 2026: उत्तर भारत में बढ़ेगी तपिश, दिल्ली और कोलकाता समेत इन शहरों में बारिश के आसार; जानें Mumbai में आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में बारिश

तापमान और आईएमडी का पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यह बदलाव देखा जा रहा है. आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री नीचे रहने का अनुमान है. विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि 23 मार्च के आसपास आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी.

आम जनजीवन पर प्रभाव

सुहाने मौसम के चलते शाम के समय पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ देखी गई. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों ने ठंडी हवाओं का आनंद लिया. हालांकि, हल्की बूंदाबांदी के कारण कुछ व्यस्त चौराहों पर वाहनों की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन कुल मिलाकर इस बदलाव का स्वागत किया गया है क्योंकि यह बढ़ते पारे पर लगाम लगाने में मददगार साबित हुआ है.

आगामी दिनों के लिए अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं. हालांकि, भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन ठंडी हवाओं का दौर जारी रहने से रात के तापमान में भी थोड़ी कमी आएगी. किसानों को सलाह दी गई है कि वे इस हल्की वर्षा को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों की कटाई और भंडारण का प्रबंधन करें.