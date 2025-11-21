Delhi Snatching Case: जामा मस्जिद थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्नैचिंग मामले में फरार बदमाश गिरफ्तार

Photo- Pixabay

नई दिल्ली, 21 नवंबर : दिल्ली की जामा मस्जिद थाना पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सतर्कता के बाद दो महीने से फरार चल रहे एक कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया. आरोपी सारफराज उर्फ छोटू (22), जो स्नैचिंग की वारदात के बाद से फरार था, को पुलिस टीम ने जेजे कॉलोनी बवाना से दबोच लिया. पुलिस ने उसके कब्जे से शिकायतकर्ता का मूल आधार कार्ड और घटना के दौरान पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं.

दरअसल, 16 सितंबर को जामा मस्जिद थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नैचिंग की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता, जो बीएसएफ में तैनात हैं, स्थानांतरण के सिलसिले में दिल्ली आए थे और शाम लगभग 6 बजे कबूतर मार्केट के पास टहल रहे थे. तभी दो अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें घेरकर रास्ता रोका और उनका मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड छीन लिया.

पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर इलाके में गश्त कर रहे एएसआई नीरज त्यागी और कांस्टेबल सुमित ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसके पास से मोबाइल फोन बरामद कर लिया. इस मामले में एफआईआर संख्या 455/2025 धारा 304(2)/317(2)/3(5) बीएनएस के तहत जामा मस्जिद थाने में केस दर्ज किया गया. वहीं, दूसरा आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी.

फरार आरोपी सारफराज उर्फ छोटू को पकड़ने के लिए जामा मस्जिद थाने के एसएचओ के नेतृत्व और एसीपी दरियागंज की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने लगातार तकनीकी विश्लेषण, निगरानी और गुप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपी की लोकेशन का पता लगाया. 20 नवंबर को विश्वसनीय सूचना के बाद टीम ने जेजे कॉलोनी, बवाना में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से शिकायतकर्ता का मूल आधार कार्ड और घटना के दौरान पहने गए कपड़े बरामद किए गए.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथी खुर्शीद उर्फ बोना के साथ स्नैचिंग और चोरी की वारदातें करता था. उसने कहा कि 16 सितंबर को दोनों मीना बाजार इलाके में पहुंचे और शिकायतकर्ता को मोबाइल इस्तेमाल करते देख वारदात को अंजाम दिया. मोबाइल खुर्शीद ले गया, जबकि आधार और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए. भागते समय उसने एटीएम कार्ड तोड़कर फेंक दिया.

सारफराज ने बताया कि वह मजदूरी करता है, लेकिन गलत संगत में आकर नशे (स्मैक) का आदी हो गया और नशे की पूर्ति के लिए स्नैचिंग और चोरी करने लगा. पुलिस उसके अन्य साथियों और आपराधिक गतिविधियों की जांच में जुटी है. सारफराज उर्फ छोटू के खिलाफ पहले से भी दस मामले दर्ज हैं.

पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर अंकुश लगाने और स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में लगातार गश्त और तकनीकी निगरानी जारी रहेगी. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस उसके साथी खुर्शीद उर्फ बोना की तलाश में छापेमारी कर रही है.