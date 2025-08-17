Delhi Rape Case: दिल्ली के हौज काजी (Hauz Qazi) इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. यहां एक 39 साल के बेटे पर अपनी 65 साल की माँ से दो बार बलात्कार करने का आरोप लगा है. इस घटना ने न सिर्फ पारिवारिक रिश्तों को कलंकित किया है, बल्कि समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. हालांकि, पीड़ित महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. यह मामला तब सामने आया जब बुज़ुर्ग महिला अपनी 25 साल की बेटी के साथ हौज काजी थाने पहुंची. उसने पुलिस को बताया कि उसके बेटे ने उसके साथ कई बार मारपीट और यौन शोषण किया है.

मां पर चरित्रहीन होने का आरोप

महिला के मुताबिक, यह सब तब शुरू हुआ जब वह अपने 72 साल के पति और छोटी बेटी के साथ सऊदी अरब तीर्थ यात्रा पर गई थी. इसी दौरान उसके बेटे ने उसके पति के फोन पर कॉल करके उसकी मां पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया और पिता से तलाक की मांग की. महिला ने बताया कि बेटे को शक था कि उसकी मां का किसी और पुरुष के साथ संबंध है, जिसके चलते उसने ऐसा घिनौना कदम उठाया.

हज से लौटने के बाद किया दुर्व्यवहार

पुलिस के मुताबिक, यह परिवार हौज काज़ी इलाके में रहता है, जहां पीड़ित महिला अपने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पति और छोटी बेटी के साथ रहती है. आरोपी बेटा भी उनके साथ रहता है. परिवार की बड़ी बेटी शादीशुदा है और अपने ससुराल वालों के साथ इसी इलाके में रहती है. परिवार 17 जुलाई को सऊदी अरब तीर्थयात्रा पर गया था. वहां से लौटने के बाद, बेटे ने अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक बातें कहीं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया.

केस दर्ज, जांच शुरू

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआत में पुलिस को इस तरह की शिकायत पर विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन महिला की शिकायत और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. इस घटना से न केवल परिवार सदमे में है, बल्कि आसपास के लोगों में भी गुस्से और आश्चर्य का माहौल है.

पीड़ित महिला को न्याय की आस

यह घटना समाज के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करती है कि एक बेटा अपनी माँ के साथ इतना घिनौना व्यवहार कैसे कर सकता है. इस मामले की गहन जांच की जा रही है और पुलिस जल्द ही अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है. लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा और अपराधी को कड़ी सजा मिलेगी.