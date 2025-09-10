Delhi News: दिल्ली में कैब ड्राइवर की शर्मनाक हरकत, चलती कार में छात्रा के सामने हस्तमैथुन का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Delhi News: दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कैब ड्राइवर ने चलती कार में एक महिला यात्री के सामने अश्लील हरकत (Masturbation ) की. पीड़ित दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की एक छात्रा थी, जिसकी शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. कैब ड्राइवर का नाम लोम शंकर शेन.

शर्मनाक घटना सोमवार की

यह शर्मनाक घटना सोमवार को मॉरिस नगर क्षेत्र में हुई. पीड़ित छात्रा ने कहीं जानें के लिए एक कैब बुक की थी, जिसमें आरोपी लोम शंकर ड्राइविंग कर रहा था. कार चलने के कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से छात्रा को देखते हुए हस्तमैथुन शुरू कर दिया. डर और सदमे में आई छात्रा ने तुरंत कार रुकवाई और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उसी दिन एफआईआर दर्ज कर लोम शंकर को हिरासत में ले लिया. जांच में पता चला कि ड्राइवर का व्यवहार अचानक आक्रामक हो गया और उसने छात्रा के सामने अश्लील हरकत की. यह भी पढ़े: VIDEO: ‘प्रयागराज एक्सप्रेस’ में लड़की के साथ बैड टच! ड्यूटी पर तैनात कॉन्स्टेबल ने रात में की शर्मनाक हरकत, फिर कान पकड़कर मांगने लगा माफी

इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा पर आघात) और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। डीसीपी (नॉर्थ दिल्ली) ने कहा, "महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसी घृणित घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पीड़ित की शिकायत:

छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया, "मैं कैब में बैठी थी, तभी ड्राइवर ने अचानक अश्लील हरकत शुरू कर दी। मैं डर गई और तुरंत कार से उतर गई।" पीड़ित डीयू की छात्रा है और इस घटना से वह गहरे सदमे में है. पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए हैं और उसे पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

इससे पहले भी ऐसे मामले आ चुके हैं

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं.साल 2018 में एक उबर ड्राइवर को दिल्ली में ऐसी ही हरकत के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाया गया। हाल ही में पुणे में भी एक कैब ड्राइवर को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सामने हस्तमैथुन करने के आरोप में पकड़ा गया था. ये घटनाएं कैब सेवाओं में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती हैं.

दिल्ली पुलिस की अपील

दिल्ली पुलिस ने महिलाओं से अनुरोध किया है कि वे ऐसी किसी भी घटना को छिपाएं नहीं और तुरंत शिकायत दर्ज करें. इससे इस तरह के मामले रुकेंगे.