Delhi: मंत्री आशीष सूद ने किया 'निपुण शाला' का उद्घाटन, एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने पर जोर

नई दिल्ली, 18 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर रोटरी क्लब के प्रयासों से गुरुवार को दिल्ली के जनकपुरी सी3 ब्लॉक स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय क्रमांक-1 में एक "निपुण शाला" का उद्घाटन किया गया. इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद पत्नी के साथ उपस्थित रहे. इस दौरान रोटरी इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉ. अमृता मोहिंदर भी मौजूद थीं.

मंत्री आशीष सूद ने शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के माध्यम से पढ़ाई , जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के विकास और सभी निवासियों के लाभ के लिए हर कोने का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए कई आरडब्ल्यूए और रोटरी क्लब के पदाधिकारियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया. कार्यक्रम ने बुनियादी ढांचे और सुगम्यता में सुधार, समावेशी विकास को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया. यह भी पढ़ें : GST Rate: जीएसटी रेट कट के बीच भारत पर तेजी से बढ़ रहा विश्व का भरोसा; अश्विनी वैष्णव

मंत्री सूद ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नवनिर्मित निपुण शाला का उद्देश्य नवीन तरीकों से बच्चों की आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) के परिणामों में सुधार लाना है. इस दौरान स्कूली बच्चों ने विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम को और भी जीवंत बना दिया. इसमें एक शानदार प्रस्तुति भी शामिल थी, जिसने रचनात्मक रूप से प्रदर्शित किया कि गणित को सरल शब्दों में कैसे समझा जा सकता है और इस बात पर जोर दिया कि यह एक सुगम और आकर्षक विषय है.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की शिक्षा व्‍यवस्‍था में परिवर्तन चाहते हैं, उसमें दिल्‍ली अग्रणी रहे. हमारा लक्ष्‍य अगले तीन साल में हर स्‍कूल निपुण सर्टीफाइ्ड बनाने का है. इस दिशा में हम काम कर रहे हैं. एसकेवी क्रमांक- 1 की प्रधानाचार्य सीमा गुप्ता ने बताया कि रोटरी क्‍लब की तरफ से यह बहुत ही अच्‍छी पहल है. निपुण शाला छोटे बच्‍चों के सर्वांगीण विकास में मददगार साबित होगी.