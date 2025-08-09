Delhi Heavy Rain Today: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश से जलभराव, कई फ्लाइट स्थगित

(Photo Credits ANI)

नई दिल्ली, 9 अगस्त : शनिवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश हुई, जिससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भर गया. इसके कारण जगह-जगह जाम लग गया और फ्लाइट के समय पर भी असर पड़ा. भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को लगातार बारिश व उससे होने वाली दिक्कतों के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है.

दिल्ली के शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग और किदवई नगर समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया. कनॉट प्लेस, मथुरा रोड और भारत मंडपम के गेट नंबर 7 के पास भी पानी भरने से आवाजाही में परेशानी हुई. तेज बारिश की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों में देरी हुई. इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर यात्रियों को आगाह किया कि वे हवाई अड्डे आने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक करें. एयरलाइन ने सलाह दी कि सड़क जाम या धीमी रफ्तार के कारण अतिरिक्त समय लेकर निकलें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्ता अपनाएं. यह भी पढ़ें : Viral Video: बच्चे को जन्म देने के बाद तेज बारिश में नवजात बछड़े के साथ चलने लगी हथिनी, दिल को छू लेने वाला वीडियो हुआ वायरल

बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली और हवा की गुणवत्ता भी सुधरकर 116 के मध्यम स्तर पर पहुंच गई. मौसम विभाग ने शनिवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है. इस बीच, पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 205.15 मीटर तक पहुंच गया, जो इस मौसम का सबसे ऊंचा स्तर है और खतरे के निशान 205.33 मीटर के करीब है. इससे निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है.

प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, गैर-जरूरी यात्रा से बचने और मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने की अपील की है. टीमें पानी निकालने और यातायात सुचारू करने में जुटी हुई हैं. देशभर में शनिवार को रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है. ऐसे में वीकेंड होने के बावजूद यातायात व्यवस्था का संचालन एक चुनौती बना रहेगा.