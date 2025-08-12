Delhi: सीएम रेखा गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस से पहले 'हर घर तिरंगा' बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई

नई दिल्ली, 12 अगस्त : दिल्ली के भारत मंडपम से मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'हर घर तिरंगा' रैली को हरी झंडी दिखाई गई. इस रैली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा को घर लाने और उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है. सीएम रेखा गुप्ता के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "भारत मां की जय के नारों के साथ, हाथों में तिरंगा लिए हजारों बाइक आज निकल पड़े. पूरा वातावरण भारत माता के जयकारों से गूंज उठा." उन्होंने आगे कहा, "आज सांसदों से लेकर हमारे वीर जवानों तक, हर कोई अपनी देशभक्ति का इजहार कर रहा है. आजादी के इतने सालों बाद भी, देश के प्रति हमारा प्यार हर गुजरते साल के साथ बढ़ता ही जा रहा है. मैं इस राष्ट्रीय पर्व को घर-घर तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूं." यह भी पढ़ें : Independence Day 2025: मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, डीजीपी ने नशा तस्करों को चेतावनी दी

उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दीं. विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "2014 से पहले क्या किसी ने इस तरह स्वतंत्रता दिवस मनाते देखा था? क्या किसी ने किसी प्रधानमंत्री को तिरंगा लेकर 'भारत माता की जय' कहते देखा था? संविधान का दिखावा करने वाले लोग इसे हर जगह ले जाकर कभी 'भारत माता की जय' नहीं कहेंगे." इससे पहले, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्री आशीष सूद के साथ विधानसभा से राजघाट तक लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई.

इस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, "दिल्ली की बेटियां इस साइकिल यात्रा, साइक्लोथॉन में भाग ले रही हैं. मैं इस साइक्लोथॉन को दिल्ली की बेटियों के लिए एक नई उड़ान और एक नए अध्याय के रूप में देखती हूं. हजारों की संख्या में ये लड़कियां देश को आगे ले जाने के लिए यहां हैं." मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "दिल्ली सरकार दिल्ली की बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करेगी. स्वतंत्रता दिवस से पहले, मैं उन सभी बेटियों को शुभकामनाएं देती हूं जो देश की प्रगति में योगदान देने के लिए आगे आई हैं."

पिछले तीन वर्षों में, हर घर तिरंगा पहल एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुई है, जिसमें सभी क्षेत्रों के नागरिक इस विचार को अपना रहे हैं और देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपना समर्थन दिखा रहे हैं. सीएम रेखा गुप्ता के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, जिनमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल थे.