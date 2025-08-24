मारपीट का VIDEO वायरल: 5 सवारी बैठाने से किया मना, तो वकील और साथियों ने कैब ड्राइवर को बेरहमी से पीटा

मारपीट की घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो वायरल हो गया (Photo Credits: X)

Delhi Cab Driver Brutally Thrashed: दिल्ली से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कैब ड्राइवर को एक वकील और उसके साथियों ने सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा क्योंकि उसने अपनी गाड़ी में 4 से ज़्यादा सवारी बैठाने से मना कर दिया था. ये पूरी घटना कैब के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

वीडियो में दिखता है कि कुछ लोग कैब में बैठते हैं. पीछे की सीट पर एक महिला समेत चार लोग बैठ जाते हैं. इसे देखकर ड्राइवर नियमों का हवाला देते हुए कहता है कि गाड़ी में सिर्फ़ चार लोगों के बैठने की जगह है. इस पर वकील, जो आगे बैठा था, ड्राइवर से विनती करते हुए कहता है, "प्लीज़ भाईसाहब, आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ".

लेकिन ड्राइवर अपनी बात पर अड़ा रहता है. वो कहता है कि गाड़ी चार लोगों के लिए ही है और अगर वे नहीं माने तो वह राइड कैंसिल कर देगा.

पीछे बैठे लोगों में से एक आदमी कहता है कि आगे चलकर दो लोग उतर जाएँगे, लेकिन ड्राइवर फिर भी नहीं मानता. इसी बीच वकील को एक फ़ोन आता है और वह जल्दी में गाड़ी से उतर जाता है. उसकी जगह एक दूसरा आदमी आगे बैठने लगता है.

जब वह आदमी ड्राइवर को समझाने की कोशिश करता है, तो ड्राइवर गुस्से में कहता है, "आप जज साहब को वकालत सिखाइए, मुझे मत सिखाइए".

ये सुनते ही वह आदमी भड़क जाता है और गाली देते हुए कहता है, "चलो बकच** मत करो". इस गाली से ड्राइवर का ग़ुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुँच जाता है और वह उसे गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहता है, "निकल बाहर".

इसके बाद जो होता है वह वीडियो में साफ़ दिखता है. वह आदमी ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है और उसे गालियाँ देने लगता है. फिर वह आदमी और वकील, दोनों मिलकर ड्राइवर को थप्पड़ मारते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान महिला पीछे की सीट पर ही बैठी रहती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना 22 अगस्त (शुक्रवार) को दिल्ली के द्वारका इलाके की है. वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर वायरल होने के बाद इसे 50 हज़ार से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. फिलहाल इस मामले में किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई या आधिकारिक शिकायत की कोई ख़बर नहीं है.