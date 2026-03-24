Vijender Gupta Bomb Threat: दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल, PM मोदी, शाह सहित कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल, पुलिस जांच में जुटी
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Vijender Gupta Bomb Threat: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें विधानसभा परिसर और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य बड़े नेताओं को बम से उड़ाने की चेतावनी दी गई है. इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह ईमेल सोमवार सुबह प्राप्त हुआ, जिसके तुरंत बाद विधानसभा सचिवालय ने इसकी सूचना पुलिस को दी.

प्रमुख नेताओं को निशाना बनाने की धमकी

सूत्रों के अनुसार, प्राप्त ईमेल में न केवल विधानसभा भवन को उड़ाने का जिक्र है, बल्कि दिल्ली के कुछ कद्दावर नेताओं के नाम भी लिखे गए हैं जिन्हें निशाना बनाने की बात कही गई है. विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया है और उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.  यह भी पढ़े:  Maharashtra Vidhan Bhavan Bomb Threat: महाराष्ट्र विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी, बजट सत्र के बीच ईमेल से हड़कंप; सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

प्रमुख नेताओं को दी गई धमकी

सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच

धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और स्पेशल सेल हरकत में आ गई हैं. जिस आईपी एड्रेस (IP Address) से यह ईमेल भेजा गया है, उसे ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है. सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा परिसर के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

दिल्ली में पहले भी मिली हैं ऐसी धमकियां

गौरतलब है कि हाल के दिनों में दिल्ली के कई स्कूलों और सचिवालय को भी इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जो जांच के बाद महज एक अफवाह (Hoax) साबित हुए थे. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को मिली इस सीधी धमकी को पुलिस बेहद गंभीरता से ले रही है.

 