Dausa Road Accident: दौसा में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और कंटेनर की टक्कर में 11 लोगों की मौत

दौसा, 13 अगस्त : राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई. एक पिकअप और कंटेनर की टक्कर में यह दुर्घटना हुई. हादसा दौसा-मनोहरपुर रोड पर बापी के पास हुआ, जब खाटूश्यामजी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन एक कंटेनर से टकरा गई. यह हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 7 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं. अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया. मृतकों की कुल संख्या 11 हो गई.

इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया. हादसे की वजह तेज गति और संभावित लापरवाही बताई जा रही है. पुलिस और जिला प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया, और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा इतना जोरदार था कि पिकअप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. जैसे-तैसे लोगों को वाहन में से बाहर निकाला गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी, जिससे लंबा जाम लग गया. स्थानीय पुलिसकर्मियों के पहुंचने के बाद जाम को खुलवाया गया. यह भी पढ़ें : Ajmer Blackmail Case: अजमेर अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड के चार आरोपियों को मिली हाईकोर्ट से राहत, जेल से आए बाहर

दूसरी ओर 20 से अधिक घायलों के एक साथ अस्पताल पहुंचने से दौसा जिला अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई, और स्थिति को संभालने के लिए ऑन-कॉल अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ बुलाया गया. दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव और पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने घटनास्थल का दौरा किया और इसके बाद अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. गंभीर रूप से घायल सात से आठ लोगों को जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल में रेफर किया गया, जबकि अन्य का इलाज दौसा जिला अस्पताल में किया गया.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा, “दौसा में भीषण सड़क हादसे में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है. जिला प्रशासन को घायलों का त्वरित एवं समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें.“