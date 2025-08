Dadar Kabutarkhana Video: कोर्ट के आदेश पर BMC ने सील किया था दादर कबूतरखाना, जैन समुदाय की भीड़ ने तोड़ा कवर, जबरन खोला कबूतरों को दाना डालने का स्थान; देखें वीडियों

Dadar Kabutarkhana Video: मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कबूतरों की बीट से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को शहर के सभी ‘कबूतरखानों’ (पक्षी दाना स्थल) को तत्काल बंद करने का आदेश दिया. इस आदेश के तहत बीएमसी ने दादर के प्रसिद्ध कबूतरखाना को मंगलवार 5 अगत को सील कर दिया. इसके विरोध में बुधवार सुबह जैन समुदाय के सैकड़ों लोग दादर कबूतरखाना के पास सड़कों पर उतर आए और बीएमसी द्वारा लगाए गए कवर को तोड़कर जबरन कबूतरों को दाना डालने का स्थान खोल दिया.

दादर कबूतरखाना के सील को तोड़ने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी, पुरुष और महिलाएं, उस स्थान पर धावा बोलते हुए दिखाई दिए, जहां उन्होंने बीएमसी द्वारा दाना डालने से रोकने के लिए लगाए गए बांस और तिरपाल के कवर को फाड़ दिया. अधिकारियों के प्रयासों के बावजूद, दादर कबूतरखाना बुधवार सुबह करीब 10 बजे जबरन खोल दिया गया. यह घटना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा मंगलवार को कबूतरों को दाना डालने पर आंशिक छूट की घोषणा के एक दिन बाद हुई. यह भी पढ़े: Dadar Kabutarkhana Video: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद BMC ने बंद किया मुंबई का दादर कबूतरखाना, देखें वीडियो

Jain people gathered near the Dadar kabutarkhana for the protest#dadar #kabutarkhana #mumbai #FPJ pic.twitter.com/b3e5xYAxZt

— Free Press Journal (@fpjindia) August 6, 2025