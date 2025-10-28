Cyclone Montha: तबाही मचाने आया चक्रवाती तूफान मोंथा, आंध्र के तट पर लैंडफॉल शुरू; 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू

Representational Image | PTI

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान मोंथा (Cyclone Montha) मंगलवार शाम आंध्र प्रदेश तट से टकराने लगा है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो अगले 3 से 4 घंटे तक जारी रहेगी. जैसे-जैसे यह तूफान तट के करीब पहुंच रहा है, तेज हवाएं और भारी बारिश कई तटीय इलाकों में दस्तक दे रही हैं.

तूफान के गंभीर प्रभावों को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने गंभीर कदम उठाए हैं. तटीय जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है. 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है. स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे और मछुआरों के समुद्र में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है. प्रशासन ने समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है.

कहां हो रहा है लैंडफॉल?

तूफान काकीनाडा के पास है और मछलीपट्टनम और कालींगपट्टनम के बीच समुद्र तट को पार करेगा. अभी इसकी रफ्तार 90–100 किमी/घंटा है जो बढ़कर 110 किमी/घंटा हो जाएगी. आंध्र के काकीनाडा, राजमुंदरी और कृष्णा जिले सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है.

5 राज्यों में अलर्ट, 25 NDRF टीमें तैनात

आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी व छत्तीसगढ़ में राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें तैनात की गई है. मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है.

फ्लाइट और ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित

तूफान की वजह से यात्रा व्यवस्था बिगड़ गई है अब तक 35 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. विशाखापत्तनम एयरपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया गया है. वहीं 122 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.

अगले 2 दिनों में कहां-कहां होगी भारी बारिश?

आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में तेज बारिश का अनुमान है. ओडिशा और तमिलनाडु में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है. समुद्र में 4–6 मीटर ऊंची लहरें उठने का अनुमान है. लोगों को समुद्र तटों के पास बिल्कुल नहीं जाने की सलाह दी गई है.