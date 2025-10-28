VIDEO: पूरे देश में चक्रवाती तूफान 'Montha' का असर! महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में बूंदाबांदी, इन राज्यों में आंधी चलने अलर्ट

Cyclone Montha Update (Photo : X)

Montha Cyclone Update: चक्रवाती तूफान 'मोंथा (Cyclone Montha)' अब बेहद खतरनाक होता जा रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह तूफान मंगलवार रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराएगा. इस तूफान के कारण मछलीपट्टनम (Machilipatnam) और कलिंगपट्टनम (Kalingapatnam) के बीच 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. तूफान के प्रभाव से आंध्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश (Chhattisgarh Rain Alert) और तेज हवाओं का अनुमान है.

मौसम विभाग ने कहा है कि यह तूफान धीरे-धीरे उत्तर भारत पहुंचेगा. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने बादल छाए हुए हैं और रुक-रुक कर बारिश हो रही है.

ये भी पढें: VIDEO: आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली तूफान ‘Melissa’ का सामना करेगा Jamaica, 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहीं हवाएं; देखें भयावह दृश्य

चक्रवात ' मोंथा ' आज रात आंध्र तट से टकराएगा

A)Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over Westcentral Bay of Bengal* The Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over westcentraland adjoining southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with a speedof 15 kmph during past 6 hours and lay centered at… pic.twitter.com/iOcwV9zSNq — India Meteorological Department (@Indiametdept) October 27, 2025

चक्रवात मोन्था के प्रभाव से चिल्का झील उफान पर

#WATCH | Odisha: Chilika Lake in Khordha district turns rough as an impact of Cyclone Montha. pic.twitter.com/LdE0hU2huk — ANI (@ANI) October 28, 2025

आंध्र प्रदेश में आज स्कूल-कॉलेज बंद

IMD के मुताबिक, 'मोंथा' इस समय चेन्नई से लगभग 420 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से 500 किलोमीटर और काकीनाडा से लगभग 450 किलोमीटर दूर है. यह लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से आगे बढ़ रहा है. आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

प्रशासन ने लोगों से तट से दूर रहने की अपील की है. भारी बारिश के कारण कई जिले जलमग्न हो गए हैं. तूफान के खतरे के कारण कई जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. चेन्नई और आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जो रात होते-होते और तेज हो गई. मौसम विभाग ने चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों में "भारी से बहुत भारी" बारिश का अलर्ट जारी किया है.

तूफान से निपटने के लिए रेलवे की तैयारी?

केरल में मंगलवार को भी बारिश जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा है कि जैसे-जैसे तूफान चेन्नई के पास से गुज़रकर आंध्र की ओर बढ़ेगा, बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे कम होती जाएगी.

दक्षिण मध्य रेलवे ने भी इस तूफान से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है. महाप्रबंधक संजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. रेलवे पटरियों और पुलों की निगरानी के लिए विशेष गश्ती दल तैनात किए गए हैं और 24 घंटे सक्रिय रहने वाला एक नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय कर दिया गया है.

महाराष्ट्र, तेलंगाना, UP और बिहार में अलर्ट

'Montha' के प्रभाव के कारण, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में 28 से 30 अक्टूबर के बीच मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है. चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, नागपुर और यवतमाल सहित कई जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.

तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में भी 30 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है. उत्तर प्रदेश के आगरा, झांसी, इटावा, जालौन और ललितपुर जैसे जिलों में भारी वर्षा का अनुमान है. राजधानी लखनऊ में भी रुक-रुक कर बारिश जारी है.