Heavy Rain in Dehradun: देहरादून में बारिश का कहर! रायपुर के नालापानी में बहते दिखी गायें, वीडियो आया सामने; VIDEO

देहरादून, उत्तराखंड: देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है. नदी नाले उफान पर है और काफी नुकसान की भी जानकारी सामने आ रही है. देहरादून में भी बारिश ने कहर मचा रखा है. बताया जा रहा है कुछ ही घंटों की बारिश ने शहर में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है. सड़कों पर पानी बहने लगा है. नदी और नाले खतरे के निशान के ऊपर बह रहे है. इस दौरान पानी में गायें भी बहने लगी. जानकारी के मुताबिक़ रायपुर के नालापानी में 5 गायें पानी के तेज बहाव में बह गई. गायों के बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @Khushi75758998 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड के लिए अगले 4 दिन अहम! हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील

तेज बहाव में बहने लगी गायें

अचानक बरसी आफत की बारिश

देहरादून में 11 अगस्त की दोपहर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक तीन घंटे की बारिश ने शहर को बदहाल कर दिया है. जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली.नालापानी में मवेशियों की जान पर बन आईबारिश का सबसे भयावह दृश्य नालापानी क्षेत्र में देखने को मिला, जहां तेज बहाव में 5 गायें बहती नज़र आईं. पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि कोई भी उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ पाया. वीडियो में मवेशियों के संघर्ष और तेज धारा की ताकत साफ देखी जा सकती है.

इंडस्ट्रियल एरिया में भी जलभराव

आईटी पार्क समेत कई इंडस्ट्रियल इलाकों में सड़कों ने नदी का रूप ले लिया. यहां तक कि एक बिजलीघर में पानी घुस गया, जिससे बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ा. कई घरों और गलियों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी झेलनी पड़ी.