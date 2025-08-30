CM Yogi on Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा के बयान पर भड़के सीएम योगी, बोले- अमित शाह पर की गई टिप्पणी अक्षम्य और निंदनीय

सीएम योगी (Photo : X)

नई दिल्ली, 30 अगस्त : तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करके नया विवाद खड़ा कर दिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने महुआ मोइत्रा के बयान की निंदा करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस को इस अभद्र टिप्पणी के लिए अविलंब समूचे देश से माफी मांगनी चाहिए.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मीडिया से बातचीत करते हुए सीमापार से घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को घेर रही थीं. इसी दौरान उन्होंने अमित शाह के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया. इस पर प्रतिक्रिया के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पर तृणमूल कांग्रेस सांसद की तरफ से की गई असंसदीय और आपत्तिजनक टिप्पणी अक्षम्य और घोर निंदनीय है." यह भी पढ़ें : PM Modi China Visit: पीएम मोदी की यात्रा से चीन में मौजूद भारतीय खुश, कहा- एससीओ से जाएगा संदेश, अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेगी दुनिया

सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे लिखा, "तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक कुसंस्कारों को प्रकट करती यह टिप्पणी भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले प्रत्येक भारतीय का अपमान है. तृणमूल कांग्रेस को इस अभद्र टिप्पणी के लिए अविलंब समूचे देश से माफी मांगनी चाहिए."

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी टीएमसी सांसद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मुझे सभी बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, विशेषकर कुछ लोगों के बयानों पर, क्योंकि इससे देश का फायदा नहीं होता है. मैंने भी वीडियो देखा है. वह वीडियो ही उनकी (महुआ मोइत्रा) मानसिकता का उत्तर है. इस पर और कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है."

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "महुआ मोइत्रा का बयान किसी भी लोकतांत्रिक राजनीति पर एक धब्बा है. यह जहरीली भाषा बंगाल और देश दोनों के लोगों का अपमान करती है. भाजपा नेताओं को इस तरह की हिंसक धमकियां देना तृणमूल कांग्रेस समेत 'इंडिया' ब्लॉक की हताशा, कुंठा और अराजक मानसिकता को दर्शाता है. 'मॉडर्न जिन्ना' के रूप में खड़ी ममता बनर्जी को बताया जाना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी में लोकतांत्रिक बहस की जगह सिर्फ जहरीली और हिंसक भाषा बाकी रह गई है." बता दें कि अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है. दिल्ली में भाजपा विधायक रविंद्र नेगी और पश्चिम बंगाल के नादिया में एक पार्टी कार्यकर्ता ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दी है.