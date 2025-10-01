Child Aadhaar Card: छोटे बच्चों का आधार कार्ड कैसे बनवाएं, जानिए पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया

Baal Aadhaar Card

Baal Aadhaar card: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड 12 अंकों का एक महत्वपूर्ण पहचान नंबर है. यह हर भारतीय नागरिक के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज़ माना जाता है. आधार कार्ड का इस्तेमाल बैंक खाता खोलने, आयकर भरने, स्कूल में नामांकन, नया सिम कार्ड लेने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने जैसे कई कामों में किया जाता है. इसे पहचान पत्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है.

भारत में सभी उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड जरूरी है. यदि आपके बच्चे का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है, तो आप उसके लिए बाल आधार कार्ड (Child Aadhaar Card) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Enrolment Center) पर जाकर अंतिम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, तभी बाल आधार कार्ड बन पाएगा.

बाल आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

सबसे पहले यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

अब ‘आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन (Aadhaar Card Registration) विकल्प पर क्लिक करें.

इसके बाद बच्चे का नाम, जन्मतिथि, माता-पिता का फोन नंबर और ईमेल जैसी सभी जरूरी जानकारी भरें.

अब बच्चे का पता, क्षेत्र और राज्य जैसी जानकारी दर्ज करें.

सभी जानकारी भरने के बाद ‘फिक्स अपॉइंटमेंट’ (Fix Appointment) विकल्प पर क्लिक करें.

अंत में बाल आधार कार्ड के लिए केंद्र पर जाने की तारीख को चुनें.

पंजीकरण केंद्र पर आगे की प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर अंतिम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसके लिए आप अपने साथ पता प्रमाण (Address Proof), पहचान प्रमाण (Identity Proof), रिश्ते का प्रमाण (Relationship Proof) और जन्मतिथि प्रमाण (Date of Birth Proof) जरूर रखें. साथ ही, ऑनलाइन आवेदन के बाद प्राप्त संदर्भ क्रमांक (Reference Number) भी साथ रखें, क्योंकि यह आपके आवेदन की पुष्टि और ट्रैकिंग के लिए बेहद जरूरी है.

पड़ताल और बायोमेट्रिक विवरण

पंजीकरण केंद्र पर आपके द्वारा लाए गए दस्तावेज़ों का पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा. यदि बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक है, तो उसका बायोमेट्रिक विवरण (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) लिया जाएगा और आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा. वहीं, अगर बच्चे की उम्र 5 वर्ष से कम है, तो कोई बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाएगा. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको इनरोलमेंट नंबर (Enrolment Number) के साथ कंफर्मेशन स्लिप दी जाएगी. इस नंबर की मदद से आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.

बाल आधार कार्ड बनवाना अब आसान और सुविधाजनक हो गया है. ऑनलाइन आवेदन और नजदीकी आधार केंद्र पर रजिस्ट्रेशन कराकर आप अपने बच्चे के लिए सुरक्षित और वैध पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं. यह पहचान भविष्य में सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.