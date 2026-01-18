Chhattisgarh Bus Accident: छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर बस खाई में गिरी, 5 की मौत, 80 घायल
Representational Image | ANI

रायपुर, 18 जनवरी: रविवार को छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर ओरसा बंगलादरा घाटी के पास एक बस के खाई में गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई और 80 अन्य घायल हो गए. यह घटना महुआदनार पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई, जिससे स्थानीय समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई. Chhattisgarh Road Accident: छत्तीसगढ़ में कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत

मुख्यमंत्री विष्णु देव साई ने जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया और अपने फेसबुक हैंडल पर लिखा: “छत्तीसगढ़-झारखंड सीमा पर बलरामपुर के पास हुए इस दुखद हादसे में कई यात्रियों की जान चली गई, जो बेहद दर्दनाक है. इस दुख की घड़ी में, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. सूचना मिलते ही तुरंत बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए गए. एक प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है और समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित कर रहा है. कुल 87 लोग घायल हुए हैं. 27 कार्मेल अस्पताल में और 60 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे हैं. मैंने संबंधित अधिकारियों को गंभीर रूप से घायल लोगों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है. मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मृतकों में चार पुरुष और एक महिला शामिल हैं, सभी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के निवासी थे. उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. अधिकारियों ने बताया कि बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश लोध गांव में एक विवाह पूर्व समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ढलान पर तीखे मोड़ पर चालक ने नियंत्रण खो दिया. बस एक रेलिंग से टकराई, एक पेड़ से जा टकराई, और लगभग 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी. टक्कर के कारण कई यात्री क्षतिग्रस्त वाहन के अंदर फंस गए.

चालक विकास पाठक ने पुलिस को बताया कि उसने बस को रोकने के लिए हैंडब्रेक लगाने और इंजन बंद करने का भी प्रयास किया. हालांकि, तीव्र ढलान के कारण वाहन को नियंत्रित करना असंभव था.

बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर मलबे से यात्रियों को निकालने का काम किया. घायलों को महुआदनार सामुदायिक अस्पताल और पास के एक अन्य अस्पताल, कार्मेल अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कम से कम 30 घायल गंभीर हालत में हैं और उन्हें बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए रांची रेफर किया गया है.