VIDEOS: देशभर में छठ महापर्व की धूम, दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार घाट पर दिया ‘संध्या अर्घ्य’, उत्तराखंड के सीएम धामी ने खटीमा में की पूजा

Chhath Puja Celebrations: देशभर में छठ महापर्व की धूम मची हुई है. चार दिनों तक चलने वाले इस लोकपर्व के तीसरे दिन यानी षष्ठी तिथि पर श्रद्धालु डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं. दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, बिहार-यूपी के प्रवासियों सहित लाखों लोग नदियों, घाटों और कृत्रिम तालाबों पर एकत्र होकर सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं.

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने दी अर्घ्य

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना किनारे सोनिया विहार घाट पर पहुंचकर संध्या अर्घ्य अर्पित किया. उन्होंने ठेकुआ, फल और गन्ने की पूजा की और श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पूजा-अर्चना की. यह भी पढ़े: छठ महापर्व 2025: सूर्य पूजा और लोक आस्था का चार दिवसीय व्रत आज से शुरू, जानें रामायण और महाभारत से कैसे जुड़ी है यह परंपरा

दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार घाट पर दिया ‘संध्या अर्घ्य

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta performed 'sandhya arghya' as part of the Chhath Puja celebrations at a ghat in Sonia Vihar. pic.twitter.com/JAGpWLFwey — ANI (@ANI) October 27, 2025

उत्तराखंड में सीएम धामी ने की पूजा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में बने छठ घाट पर सूर्य षष्ठी व्रत की पूजा की. पारंपरिक वस्त्रों में सजकर उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया और व्रतधारी महिलाओं से आशीर्वाद लिया.

सीएम धामी ने खटीमा में की पूजा

#WATCH | Khatima: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami attended the Surya Shashti Vrat festival 'Chhath Puja' at Chhath Puja Ghat, Khatima, Udham Singh Nagar. pic.twitter.com/oR7N1R6thm — ANI (@ANI) October 27, 2025

छठ का महत्व

छठ पर्व मुख्य रूप से सूर्य उपासना और प्रकृति पूजा का महापर्व है, जो बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है. इसे छठी मइया या षष्ठी देवी को समर्पित माना जाता है, जो संतान, सुख-समृद्धि और आरोग्य की देवी हैं.