Tyre Puncture Scam: क्या है टायर पंचर स्कैम, पेट्रोल पंप पर मरम्मत के नाम पर धोखाधड़ी, शख्स ने वीडियो शेयर कर किया इसका पर्दाफाश; VIDEO

Tyre Puncture Scam: हाईवे पर या सड़क पर पेट्रोल पंप पर टायर पंचर रिपेयर की दुकानें होती है. लेकिन कई जगहों पर ये दुकानदार ग्राहकों को लूटने की कोशिश करते है और उनके साथ धोखाधड़ी की कोशिश करते है. ऐसा ही एक मामला गुरुग्राम से सामने आया है. जहांपर एक ग्राहक जब पेट्रोल पंप पर अपनी कार ले गए तो उन्हें बताया गया कि टायर में चार पंचर है और हर एक पंचर के लिए 300 रूपए देने होंगे. जब ग्राहक वहां से अपनी कार लेकर एक अधिकृत शॉप पर गए तो उन्हें बताया गया कि टायर में एक ही पंचर था और बाकी तीन पंचर किए गए है. इसके बाद ग्राहक को अपना टायर बदलना पड़ा और उन्हें इसके लिए 8 हजार रूपए देने पड़े.
टायर स्कैम का खुलासा
क्या है पूरी घटना?
गुरुग्राम के निवासी प्रणय कपूर ने इंस्टाग्राम वीडियो के ज़रिए एक टायर पंचर स्कैम का खुलासा किया, जो पेट्रोल पंप पर गाड़ियों के मालिकों को निशाना बना रहा है. एक सामान्य से दिखने वाले टायर प्रेशर वार्निंग के बाद वे नजदीकी पेट्रोल पंप पर रुके, जहां एक स्टाफ मेंबर ने जांच कर बताया कि टायर में चार पंचर हैं. पंचर बनानेवाले ने हर पंचर की मरम्मत के लिए 300 रूपए कुल 1,200 रूपए मांगे. पंचर वाले ने प्रणय से 'मशरूम पैच' नामक तकनीक से पंचर भरने की बात कही .हालांकि कपूर को कुछ शक हुआ और वे एक विश्वसनीय टायर रिपेयर शॉप पर गए. वहां पता चला कि सिर्फ एक ही असली पंचर था, बाकी तीन जानबूझकर कांटे जैसे औज़ार से बनाए गए थे.टायर को इतना नुकसान पहुंच चुका था कि उसकी मरम्मत संभव नहीं थी, और आखिरकार उन्हें नया टायर लगवाना पड़ा जिसकी कीमत 8,000 रूपए थी.
क्या है टायर पंचर स्कैम?
यह एक बढ़ती हुई धोखाधड़ी है जिसमें ग्राहकों को बताया जाता है कि उनके टायर में कई पंचर है. इसके बाद उन्हें मरम्मत के लिए मजबूर किया जाता है और नकली पंचर दिखाकर 100 रूपए से लेकर 300 रूपए प्रति पंचर के हिसाब से पैसे वसूले जाते है. कई मामलों में तो 20 तक नकली पंचर बना दिए जाते हैं.
कैसे बचें इस तरह के स्कैम से?
ऐसे लोगों से बचने के लिए ऑथराइज्ड टायर रिपेयर सेंटर से ही टायर की जांच करवाएं,जांच के दौरान खुद मौजूद रहें ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके,यदि अचानक कई पंचर बताए जाएं, तो दूसरी जगह से क्रॉस वेरिफाई करवाएं,सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं को शेयर कर जागरूकता फैलाएं.
सोशल मीडिया पर मिली जोरदार प्रतिक्रिया
प्रणय कपूर के वीडियो के बाद कई यूजर्स ने भी अपने अनुभव साझा किए और बताया कि यह स्कैम कितनी सामान्य हो गई है. लोगों ने इस पर नाराज़गी जताई और अधिकारियों से इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की.