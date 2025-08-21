Raj Thackeray PC Video: राज ठाकरे के पालतू कुत्ते 'Rhino' ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारी एंट्री, MNS प्रमुख ने दी दिलचस्प प्रतिक्रिया, वीडियो वायरल

(Photo Credits Maharashtra Apla)

Raj Thackeray PC Video: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अजीबो-गरीब मोड़ आया, जब उनका पालतू कुत्ता 'राइनो' (Pet Dog Rhino) अचानक प्रेस रूम में घुस आया. यह अनोखी घटना सभी उपस्थित पत्रकारों और अन्य लोगों के लिए चौंकाने वाली थी, जिन्होंने कुछ समय के लिए हंसी के माहौल का आनंद लिया.

राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस

राज ठाकरे, जो अपनी कड़ी और सख्त बयानबाज़ी के लिए जाने जाते हैं, कुछ समय के लिए रुके और अपने पालतू कुत्ते राइनो को गले लगा लिया, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल हल्का और मज़ेदार हो गया. ठाकरे ने पत्रकारों से मज़ाक करते हुए कहा कि उनके कुत्ते का आकार माइक के समान है, जिसे लेकर कमरे में और भी हंसी की लहर दौड़ गई. राज ठाकरे और उनके कुत्ते राइनो के बीच का यह दिलचस्प पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में ठाकरे अपने कुत्ते के साथ बेहद स्नेहपूर्वक संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं. यह भी पढ़े: Maharashtra Politics: सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे परिवार के गठबंधन की चर्चा के बीच MNS प्रमुख राज ठाकरे से वर्षा बंगले पर मिले, अटकलों का बाजार गर्म

राज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुत्ते की इंट्री

राज ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक सफाई:

दरअसल, राज ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच आज वर्षा बंगले पर मुलाकात हुई. इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म हो गई थी कि क्या राज ठाकरे महायुति के साथ जा सकते हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकरे ने इस मुलाकात पर सफाई के साथ उद्देश्य पर स्पष्ट किया कि यह राजनीतिक नहीं थी, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य मुंबई में बढ़ती यातायात समस्याओं और वाहनों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी पर चर्चा करना था. उन्होंने कहा कि इस बैठक में शहर की यातायात समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी कदमों पर विस्तार से चर्चा की गई.