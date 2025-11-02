महाकुंभ को फालतू बताकर लालू यादव ने मनाया हैलोवीन, वायरल वीडियो पर बीजेपी ने सुनाई खरी-खरी

Lalu Yadav’s Halloween | X

सोशल मीडिया पर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख अपने पोते-पोतियों के साथ हैलोवीन मनाते दिख रहे हैं. इस वीडियो में लालू यादव बच्चों के साथ मस्ती करते, तस्वीरें खिंचवाते और खास हैलोवीन थीम में तैयार बच्चों के साथ समय बिताते नजर आते हैं. उनकी बेटी और राजद नेता रोहिणी आचार्य ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “सभी को हैप्पी हैलोवीन” लेकिन राजनीतिक माहौल में यह वीडियो सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं रहा. बीजेपी ने इस पर तुरंत पलटवार कर लालू यादव को घेर लिया.

BJP का हमला: "कुंभ को बताया फालतू, अब विदेशी त्योहार?"

बीजेपी नेताओं ने याद दिलाया कि कुछ महीने पहले लालू यादव ने महाकुंभ मेले को “फालतू” कहा था. इसी बयान को आधार बनाकर बीजेपी किसान मोर्चा ने ट्वीट किया, “बिहारवासियों मत भूलिए! आस्था और अध्यात्म के महाकुंभ को निरर्थक बताने वाले लालू, अब अंग्रेजों का त्योहार मना रहे हैं… जो आस्था पर प्रहार करेगा, बिहार की जनता उसे वोट नहीं देगी.”

हैलोवीन होता क्या है?

हैलोवीन एक पश्चिमी त्योहार है, जिसे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत प्राचीन सेल्टिक त्योहार "समहैन" से मानी जाती है. मान्यता थी कि इस दिन मृत आत्माएं धरती पर लौट आती हैं. आज यह त्योहार दुनिया भर में मजेदार तरीके से मनाया जाता है. इसपर लोग डरावने और मजेदार कौस्ट्यूम पहनते हैं. भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में युवा वर्ग के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ी है.

‘फालतू है कुंभ’ बयान का विवाद

फरवरी में प्रयागराज में भीड़ के कारण मची भगदड़ पर टिप्पणी करते हुए लालू यादव ने कहा था, “कुंभ का कोई मतलब नहीं है, फालतू है कुंभ.”

उनकी इस टिप्पणी की बीजेपी और तथा धार्मिक संगठनों ने तीखी आलोचना की थी. आरोप लगे कि उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू परंपराओं का अपमान किया है. बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें “धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वाला नेता” तक कह दिया था.