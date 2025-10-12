Bengaluru: सनकी आशिक का वहशी कारनामा! घर में घुसकर CA छात्रा का किया अपहरण, एक तरफा प्यार में घटना को दिया अंजाम

Bengaluru CA student kidnapping case (Photo : X)

Bengaluru CA Student Kidnapping Case: बेंगलुरु में एकतरफा प्यार में पागल एक मोटरसाइकिल मैकेनिक को गिरफ्तार किया गया है. उस पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की छात्रा का अपहरण करने का आरोप है, क्योंकि उसने उसका प्रेम प्रस्ताव (Love Proposal) ठुकरा दिया था. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और 12 घंटे से भी कम समय में छात्रा को सुरक्षित बचा लिया. पुलिस (Bengaluru Police) ने आरोपी और उसके चार साथियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

स्कूटर की सर्विसिंग शोरूम में हुआ प्यार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मामला तब शुरू हुआ जब 19 वर्षीय छात्रा अपने नए गियरलेस स्कूटर की सर्विसिंग के लिए एक शोरूम गई थी. वहां उसकी गाड़ी की देखभाल करने वाले सी रंगा को उससे प्यार हो गया. उसने उसे प्रपोज किया. लेकिन, लड़की ने मना कर दिया. हालांकि, उसने उसे अपना दोस्त मान लिया. इसके बाद रंगा बार-बार छात्रा (CA Student Abduction News) के घर जाता है. उसने उसकी मां से भी बात करने की कोशिश की.

घर में घुसकर जबरन किया अपहरण

8 अक्टूबर को शाम लगभग 5 बजे, छात्रा और उसकी मां चाय पी रही थीं. तभी रंगा और उसके चार साथी उनके घर में घुस आए. वे जबरन CA छात्रा (CA Student Kidnapped) को उठा ले गए. उसकी मां ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दी.

पुलिस की 2 टीमों ने किया गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त अनीता भदनवर (Deputy Commissioner of Police Anita Bhadanwar) ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दो विशेष टीमें बनाईं: एक टेक्निकल टीम और दूसरी एक्टिव टीम. रात 2 बजे पुलिस को पता चला कि रंगा छात्रा को तमिलनाडु के होसुर ले गया है. सुबह 5 बजे तक पुलिस ने छात्रा को होसुर बस स्टैंड (Hosur Bus Stand) पर सुरक्षित बचा लिया और रंगा को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी पर पहले से था हत्या का आरोप

रंगा को पहले भी एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था और वह जमानत पर बाहर था. गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान बी. राजेश, के. चंदन, एस. श्रेयस और पी. मंजू के रूप में हुई है.