PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर जगमगाया बुर्ज खलीफा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत छाए प्रधानमंत्री; Video

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का 75वां जन्मदिन आज देशभर में मनाया गया. जन्‍मद‍िन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत ही नहीं, पूरी दुन‍िया से शुभकमाना संदेश मिले. इस खास मौके पर दुबई की प्रतिष्ठित इमारत बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) ने अनोखे अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान दिया. दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भारतीय तिरंगे के रंगों और पीएम मोदी की तस्वीरों से जगमगा उठी. इस शानदार नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बुर्ज खलीफा ने रात के आसमान को रोशनी से भर दिया. इमारत पर पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ "हैप्पी बर्थडे" का संदेश और भारतीय तिरंगे के रंग प्रदर्शित किए गए. बदलती रोशनी और शानदार ग्राफिक्स को वहां के लोग देखते रह गए. यह दृश्य न केवल भारतीयों के लिए गर्व का पल था, बल्कि भारत और UAE के बीच गहरे रिश्तों को भी दर्शाता है.

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर मोदी का जलवा

दुनिया भर से मिली बधाइयां

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर मिले शुभकामनाओं के लिए देशवासियों और दुनिया भर के नेताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि लोगों का प्यार और विश्वास उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है और यह उन्हें "विकसित भारत" बनाने की प्रेरणा देता है. यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (Mohammed bin Zayed Al Nahyan) ने भी बधाई संदेश दिया, जिसके जवाब में मोदी ने भारत-यूएई की दोस्ती को सराहते हुए उनका धन्यवाद किया.

भारत-यूएई रिश्तों का प्रतीक

बुर्ज खलीफा पर मोदी को सम्मानित करना सिर्फ जन्मदिन की बधाई नहीं थी, बल्कि यह भारत-यूएई की मजबूत साझेदारी का प्रतीक भी है. सोशल मीडिया पर भी लोग इस सम्मान को लेकर गर्व और खुशी जाहिर कर रहे हैं. बुर्ज खलीफा पर पीएम मोदी का यह जलवा एक बार फिर से दिखाता है कि भारत की वैश्विक पहचान कितनी मजबूत होती जा रही है.

वैश्विक नेताओं ने दी बधाइयां

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया. उन्होंने उनके 75वें जन्मदिन से पहले उन्हें शुभकामनाएं दीं.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके मजबूत नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली छवि की सराहना की. पुतिन ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को और मजबूत किया है.

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. उनकी शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प और लाखों लोगों का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता प्रेरणा का स्रोत है.