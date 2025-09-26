Bull Attack: सड़क से जा रही महिला पर सांड ने किया जानलेवा हमला, सींगों से उठाकर फेंका, राजस्थान के जोधपुर का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@FirstHeadl24x7)

Bull Attack: आवारा मवेशियों के हमले लोगों पर लगातार बढ़ रहे है. इन हमलों में कई लोगों की जान जा रही है तो वही काफी लोग घायल भी हो रहे है. ऐसा ही एक हादसा जोधपुर (Jodhpur) के मंडोर के चैनपुरा बावड़ी इलाकें से सामने आया है. जहां सड़क से जा रही एक महिला पर सांड ( Bull) ने जानलेवा हमला कर दिया और उसे सींगों से मारकर फेंक दिया. इस हमले में महिला काफी दूर तक उछलकर गिरी. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जो काफी डरावना है. इस हादसे में महिला बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी.

महिला पर किया सांड ने हमला

महिला हुई हमले में घायल

जोधपुर (Jodhpur) के मंडोर क्षेत्र के चैनपुरा बावड़ी इलाके में गुरुवार को 60 साल की सरोज गहलोत पर अचानक एक सांड ने हमला कर दिया. महिला सड़क पर जा रही थीं, तभी सांड ने उन्हें निशाना बनाया.सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि सांड ने महिला को अपने सींग से उठाकर करीब 3 फीट दूर दीवार पर फेंक दिया. जोरदार टक्कर के कारण उनके सिर पर गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ीं.काफी देर तक सड़क पर पड़ी रहने के बाद वहां से गुजर रही एक महिला ने तुरंत मदद की और सरोज को नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उनके सिर में गहरी चोट लगी है और पांच टांके लगे हैं. इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

प्राइवेट स्कूल से जुड़ी थीं महिला

जानकारी के मुताबिक, सरोज गहलोत एक निजी स्कूल (Private School) में कार्यरत थीं. पति के निधन के बाद वह अकेले रह रही हैं. हादसे के दिन वह सुबह घर से निकली थीं और गाय को रोटी खिलाने जा रही थीं. तभी ये हमला हुआ. इस हमले के बाद स्थानीय लोगों में नगर निगम को लेकर काफी रोष है.