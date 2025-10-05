Bull Attack: बुजुर्ग पर आवारा सांड ने किया हमला, सींगों से उठाकर फेंका, मुजफ्फरनगर का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@ABPNews)

Bull Attack: आवारा मवेशियों के हमले रोजाना लोगों पर बढ़ रहे है.किसी न किसी शहर से हमले की घटनाएं सामने आ रही है.अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जिले में एक हमले की घटना सामने आई है. यहांपर गली में बुजुर्ग शख्स दरवाजे के बाहर खड़े सांड को भगाने की कोशिश करता है और इसी दौरान सांड बुजुर्ग पर सींगों से हमला करना शुरू कर देता है,वह बुजुर्ग को सींगों से उठाकर फेंक देता है. इसके बाद काफी देर तक सींगों से उन्हें मारता है. काफी देर तक सांड (Bull) बुजुर्ग पर हमला करता रहा. इसके बाद लोगों ने शोर मचाया और सांड को भगाया.

आखिरकार सांड के जाने के बाद एक महिला ने दरवाजा खोला. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @ABPNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bull Attack: आवारा सांड ने किया बुजुर्ग पर हमला, सींगों से उठाकर फेंका, हमले में हुई मौत, राजस्थान के बालोतरा का वीडियो आया सामने; VIDEO

सांड ने किया बुजुर्ग पर हमला

यूपी के मुजफ्फरनगर में आवारा सांड का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर की गलियों में एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया और एक बुजुर्ग को सींग से उछाल दिया। बताया जा रहा है कि इसी सांड ने इससे पहले भी एक व्यक्ति को घायल किया था। लगातार दो हमलों से इलाके में दहशत फैल गई है, जबकि लोगों ने… pic.twitter.com/yuzdqvaFQL — ABP News (@ABPNews) October 5, 2025

बाल बाल बची बुजुर्ग की जान

ये घटना मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जिले के उत्तरी रामपुरी कॉलोनी की बताई जा रही है. यहांपर एक बुजुर्ग हाथ में लकड़ी लेकर सांड को भगाने की कोशिश करता है और इसी दौरान सांड इन बुजुर्ग पर हमला करना शुरू कर देता है. काफी देर तक तक सांड इनपर हमला करता है और इसके बाद यहां से निकल जाता है. इस हमले में बुजुर्ग को थोड़ी बहुत चोटें आई है.बताया जा रहा है की कुछ दिन पहले इसी सांड ने एक युवक पर भी हमला किया था, जिसमें उसके पैर की हड्डी टूट गई थी.

लोगों ने दी नगर निगम को सुचना

इस घटना के बाद लोगों ने नगर पालिका (Municipality) और पशु चिकित्सा विभाग को फोन कर तत्काल कार्रवाई की मांग की.निवासियों का कहना है कि यह सांड़ एक सप्ताह से इलाके में घूम रहा है और किसी भी समय बड़ा हादसा कर सकता है.उन्होंने प्रशासन से इसे गोआश्रय स्थल में भेजने की मांग की है.