Mumbai में बिल्डर का फर्जी अपहरण! पहली पत्नी ने रची साजिश, दूसरी ने दर्ज कराई शिकायत; हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा

मुंबई पुलिस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Mumbai Builder Kidnapping Hoax: मुंबई में एक बिल्डर के अपहरण का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बिल्डर चंद्रकांत भुनु (Builder Chandrakant Bhunu Kidnapping Case) की दूसरी पत्नी अफसाना अरब ने शिकायत दर्ज कराई कि चार अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर उनके पति का अपहरण कर लिया. इस मामले पर सतर्कता दिखाते हुए पुलिस (Mumbai Police) ने पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान को बिल्डर को वसई के पलघर (Vasai, Palghar) में स्थित एक वेलनेस और रिहैब सेंटर से बरामद किया गया, जहां वह आराम से इलाज करवा रहा था.

मुंबई पुलिस का हैरान कर देने वाला खुलासा

जांच में पता चला कि यह अपहरण नहीं था, बल्कि बिल्डर भुनु की पहली पत्नी द्वारा रची गई एक साजिश थी, जिसने पुनर्वास केंद्र (Rehabilitation Center) के कर्मचारियों से ऐसा करवाया था. वह भुनु की शराब की लत को लेकर परेशान थी और चाहती थी कि भुनु आसानी से इलाज करवाए.

पहली पत्नी ने रची थी अपहरण की साजिश

पुलिस ने बताया कि यह पूरी प्लानिंग पहली पत्नी द्वारा बनाई गई थी, ताकि भूनू सुरक्षित रूप से रिहैब में भर्ती हो जाएं. अधिकारी ने कहा कि घटना में कोई अपराध नहीं हुआ, बल्कि यह एक “इंटरवेंशन ऑपरेशन (Intervention Operation)” था.

जांच को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया

इस मामले ने मुंबई में हलचल मचा दी, क्योंकि पहले तो ऐसा लगा कि यह अपहरण का मामला है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई. पुलिस ने शहरभर में की गई तलाशी और जांच को पूरी तरह से खत्म कर दिया.