Aaj Ki Taza Kahabr: 8 अक्टूबर की पांच बड़ी खबरें! नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा शुभारंभ, हिमाचल हादसे पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

Today's Latest News: आज, 8 अक्टूबर को देशभर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं सुर्खियों में रहेंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Navi Mumbai International Airport) के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अयोध्या में संतों की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगी. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (Keir Starmer) भारत दौरे पर आए हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुए एक दुखद भूस्खलन (Bilaspur Landslide) ने पूरे देश को झकझोर दिया है. आइए आज की 5 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं.

PM मोदी नवी मुंबई एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Mumbai Visit) बुधवार को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. ₹19,500 करोड़ की लागत से निर्मित इस परियोजना के पहले चरण में एक टर्मिनल और एक रनवे शामिल है, जिसकी वार्षिक यात्री क्षमता 2 करोड़ है. हवाई अड्डे को कमल के आकार में डिजाइन किया गया है और इसका नाम किसान नेता डी.बी. पाटिल (Farmer leader D.B. Patil) के नाम पर रखा गया है.

इस हवाई अड्डे में अडानी समूह की 74% हिस्सेदारी है, जबकि सिडको की 26% हिस्सेदारी है. दिसंबर में यहां से नियमित उड़ानें शुरू होंगी. इस हवाई अड्डे में वाटर टैक्सी, सौर ऊर्जा और स्वचालित मानव परिवहन जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी.

'मुंबई वन' ऐप और 'STEP' का करेंगे शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 'मुंबई वन (Mumbai One App)' मोबिलिटी ऐप लॉन्च करेंगे, जो मेट्रो, मोनोरेल, बस और रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करेगा. यात्रियों को डिजिटल टिकट बुकिंग, यात्रा अपडेट और सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिलेगा. प्रधानमंत्री मोदी STEP कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे, जो 2,500 बैचों में महिलाओं और युवाओं को नई तकनीकों का प्रशिक्षण देकर रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देगा.

आज अयोध्या दौरे पर रहेंगी निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अयोध्या (Nirmala Sitharaman Ayodhya Visit) के बृहस्पति कुंड में दक्षिण भारतीय संतों त्यागराज स्वामी, पुरंदर दास और अरुणाचल दास की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi In Ayodhya) भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. सीतारमण दोपहर लगभग 2:50 बजे महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पहुंचेंगी और शाम 4 बजे प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगी.

इसके बाद दोनों नेता राम जन्मभूमि परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. सीतारमण सुबह सरयू आरती में भी शामिल होंगी और शाम को नई दिल्ली लौट जाएंगी.

ब्रिटिश PM कीर स्टारमर भारत दौरे के लिए मुंबई पहुंचे

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (Keir Starmer Mumbai Visit) भारत की अपनी पहली दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे. उन्होंने कहा कि भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. इस यात्रा के दौरान, स्टारमर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन 2035 के तहत भारत-ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे. दोनों नेता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (Global Fintech Fest) में मुख्य भाषण देंगे. स्टारमर यशराज स्टूडियो भी जाएंगे और एक फुटबॉल मैच में भी शामिल होंगे.

हिमाचल में प्राइवेट बस पर लैंडस्लाइड, 15 लोगों की मौत

मंगलवार शाम हिमाचल प्रदेश (Himachal Landslide) के बिलासपुर जिले के बरथी (झंडूता) में एक निजी बस के भूस्खलन की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा अभी भी लापता है. बस में 18 लोग सवार थे, जिनमें दो बच्चेभी शामिल हैं, जिन्हें जिंदा बचा लिया गया. मृतकों में दो बच्चे और चार महिलाएं शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (DYCM Mukesh Agnihotri) घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल (CM Sukhbir Singh Badal) ने शोक व्यक्त किया.