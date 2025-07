F-35B Fighter Jet India: ब्रिटिश F-35B फाइटर जेट ने केरल एयरपोर्ट से भरी उड़ान, तकनीकी खराबी के कारण 38 दिन बाद हुआ रवाना; VIDEO

F-35B Fighter Jet India: केरल के थिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करीब 38 दिन से खड़ा ब्रिटिश रॉयल नेवी का अत्याधुनिक F-35B स्टेल्थ फाइटर जेट आखिरकार मंगलवार, 22 जुलाई को यूके के लिए रवाना हो गया. ये लड़ाकू विमान 14 जून को तकनीकी खराबी के चलते भारत में आपातकालीन लैंडिंग करने को मजबूर हुआ था. इस हाईटेक फाइटर जेट की कीमत करीब 110 मिलियन डॉलर (लगभग 900 करोड़ रुपये) है. जानकारी के मुताबिक, मिड-फ्लाइट में कोई तकनीकी दिक्कत आने के कारण पायलट को भारत में लैंडिंग करनी पड़ी थी.

एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत इमरजेंसी घोषित कर रनवे खाली करवाया, ताकि विमान की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जा सके.

#WATCH | Kerala: The British Navy's F-35 fighter aircraft, which made an emergency landing at Thiruvananthapuram International Airport on June 14, takes off from the airport. pic.twitter.com/RT9vlsL73W

VIDEO | Thiruvananthapuram: British Royal Navy F-35B Lightning fighter jet, which made an emergency landing at the international airport over a month ago, takes off.

Known to be one of the most advanced fighter aircraft in the world and worth over USD 110 million, the jet… pic.twitter.com/DjWHCtU9eB

— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2025