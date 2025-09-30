Jhansi: रेलवे फाटक था बंद, शख्स ने बाइक को कंधे पर उठाकर किया पार, झांसी में बॉडी बिल्डर को देखकर लोग हैरान; VIDEO

Credit-(X,@BharatEkSoch123)

झांसी, उत्तर प्रदेश: रेलवे क्रॉसिंग (Railway Crossing) पर कई बार लोगो का सब्र टूट जाता और वे रेलवे गेट के नीचे से ट्रैक पार कर लेते है. लेकिन झांसी (Jhansi) से एक ऐसा वीडियो (Video) सामने आया है. जिसको देखकर लोग हैरान हो गए है. यहां पर एक रेलवे फाटक बंद था और लोग ट्रेन जाने और फाटक खुलने के इंतजार में थे, इसी दौरान एक बॉडी बिल्डर युवक आता है और बाइक को कंधे पर उठा लेता है और इसके बाद वह बाइक को उठाकर ही रेलवे क्रॉसिंग पार करता है. इस दौरान रेलवे गेट पर काफी लोग मौजूद थे. इसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए. कई लोग इस युवक के वीडियो भी बनाने लगे.

ये वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चा का विषय बन गया है.इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @BharatEkSoch123 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: खतरनाक हरकत! कंधे पर बाइक उठाकर युवक ने पार किया रेलवे क्रॉसिंग, वीडियो हुआ वायरल

बाइक पर कंधे पर उठाकर किया पार

युवक को देख लोग हुए हैरान

इस युवक बाइक को किसी बोरे की तरह कंधे पर उठा लिया. मानों जैसे बाइक (Bike) कोई खिलौना हो. इस दौरान लोग इस युवक को हैरानी भरी नजरों से देखते है. युवक ने कंधे पर बाइक को उठाकर गेट के किनारे से ट्रैक पार कर लिया.

लोगों ने बॉडी बिल्डर युवक का बनाया वीडियो

इस दौरान बॉडी बिल्डर (Body Builder) युवक यहां पर चर्चा का विषय बन गया. लोग इसके वीडियो बनाने लगे. हालांकि ये सही नहीं है, रेलवे गेट बंद होने के बाद थोड़ी देर रुकना समझदारी है. क्योंकि इस तरह से बड़ा हादसा भी हो सकता है.