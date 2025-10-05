ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट की शर्मनाक हरकत, महिला ने वीडियो शेयर कर लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप

महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया (Photos: S/X)

नई दिल्ली: ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट (Blinkit) के एक डिलीवरी एजेंट पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि सामान डिलीवर करने के दौरान एजेंट ने उसे गलत तरीके से छुआ. इस घटना का वीडियो महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर किया है, जिसके बाद कंपनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है.

क्या है पूरा मामला?

एक महिला ने 'X' पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करने पर डिलीवरी एजेंट ने पहले उनसे दोबारा पता पूछा और फिर सामान देते समय उन्हें गलत इरादे से छुआ. महिला ने अपने पोस्ट में लिखा, "यह मेरे साथ आज हुआ. डिलीवरी वाले ने गलत तरीके से मुझे छुआ. यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. ब्लिंकिट, कृपया इस पर सख्त कार्रवाई करें. #Harassment #Safety क्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक मज़ाक है?"

This is what happened with me today while ordering from Blinkit. The delivery guy asked for my address again and then touched me inappropriately. This is NOT acceptable. @letsblinkit please take strict action. #Harassment #Safety @letsblinkit ...is women safety is joke in India? pic.twitter.com/aAsjcT3mnO — S🪐 (@eternalxflames_) October 3, 2025

वीडियो में क्या दिखा?

महिला द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ब्लिंकिट की पीली यूनिफॉर्म पहने डिलीवरी एजेंट सामान देता और पेमेंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है. जब वह बचे हुए पैसे वापस करता है, तो वह फिर से आगे की ओर झुकता है, जिसके बाद महिला तुरंत अपने सीने के सामने पार्सल को ले आती है.

He tried to touch me inappropriately , i tried to cover my chest with the parcel so that he wont touch my chest again! Take strict actions @letsblinkit — S🪐 (@eternalxflames_) October 3, 2025

अपने एक और पोस्ट में महिला ने बताया कि उसे खुद को बचाने के लिए पार्सल को ढाल की तरह इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वह आदमी दोबारा उसके सीने को न छू सके.

कंपनी की शुरुआती प्रतिक्रिया पर उठे सवाल

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में ब्लिंकिट ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. उसने लिखा, "ब्लिंकिट ने मुझसे संपर्क किया और मैंने उन्हें सबूत दिखाया. अब वे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं और उसे ब्लॉक कर रहे हैं. बस इतना ही."

उसने आगे कहा, "जब तक मैंने उन्हें सबूत नहीं दिया, ब्लिंकिट मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था. उन्होंने पहले कहा कि वे केवल चेतावनी देंगे और उसे महिला ग्राहकों से दूरी बनाए रखना सिखाएंगे. सबूत भेजने के बाद ही वे कार्रवाई के लिए तैयार हुए. मेरा सवाल है - क्या वे उसे यह सब पहले नहीं सिखा सकते थे? अगर मेरे पास सबूत नहीं होता, तो क्या वे इसे नज़रअंदाज़ कर देते?"

महिला ने बताया कि उसने पुलिस में FIR इसलिए दर्ज नहीं कराई क्योंकि उसे डर था कि यह बात उसके परिवार तक पहुंच जाएगी और उन्हें परेशानी होगी.

ब्लिंकिट ने क्या कहा?

मामला वायरल होने के बाद ब्लिंकिट ने महिला के पोस्ट पर जवाब दिया, "फोन पर समय देने के लिए धन्यवाद. हम इस घटना के लिए बहुत दुखी हैं और समझते हैं कि यह कितना परेशान करने वाला होगा. यकीन मानिए, जैसा कि चर्चा हुई है, आवश्यक कार्रवाई की गई है. किसी भी अन्य सहायता के लिए आप हमें DM कर सकती हैं."