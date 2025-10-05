ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट की शर्मनाक हरकत, महिला ने वीडियो शेयर कर लगाया गलत तरीके से छूने का आरोप
महिला ने ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया (Photos: S/X)

नई दिल्ली: ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट (Blinkit) के एक डिलीवरी एजेंट पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का कहना है कि सामान डिलीवर करने के दौरान एजेंट ने उसे गलत तरीके से छुआ. इस घटना का वीडियो महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शेयर किया है, जिसके बाद कंपनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है.

क्या है पूरा मामला?

एक महिला ने 'X' पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर करने पर डिलीवरी एजेंट ने पहले उनसे दोबारा पता पूछा और फिर सामान देते समय उन्हें गलत इरादे से छुआ. महिला ने अपने पोस्ट में लिखा, "यह मेरे साथ आज हुआ. डिलीवरी वाले ने गलत तरीके से मुझे छुआ. यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. ब्लिंकिट, कृपया इस पर सख्त कार्रवाई करें. #Harassment #Safety क्या भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक मज़ाक है?"

वीडियो में क्या दिखा?

महिला द्वारा शेयर किए गए वीडियो में ब्लिंकिट की पीली यूनिफॉर्म पहने डिलीवरी एजेंट सामान देता और पेमेंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है. जब वह बचे हुए पैसे वापस करता है, तो वह फिर से आगे की ओर झुकता है, जिसके बाद महिला तुरंत अपने सीने के सामने पार्सल को ले आती है.

अपने एक और पोस्ट में महिला ने बताया कि उसे खुद को बचाने के लिए पार्सल को ढाल की तरह इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वह आदमी दोबारा उसके सीने को न छू सके.

कंपनी की शुरुआती प्रतिक्रिया पर उठे सवाल

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शुरुआत में ब्लिंकिट ने उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया. उसने लिखा, "ब्लिंकिट ने मुझसे संपर्क किया और मैंने उन्हें सबूत दिखाया. अब वे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं और उसे ब्लॉक कर रहे हैं. बस इतना ही."

Blinkit

उसने आगे कहा, "जब तक मैंने उन्हें सबूत नहीं दिया, ब्लिंकिट मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था. उन्होंने पहले कहा कि वे केवल चेतावनी देंगे और उसे महिला ग्राहकों से दूरी बनाए रखना सिखाएंगे. सबूत भेजने के बाद ही वे कार्रवाई के लिए तैयार हुए. मेरा सवाल है - क्या वे उसे यह सब पहले नहीं सिखा सकते थे? अगर मेरे पास सबूत नहीं होता, तो क्या वे इसे नज़रअंदाज़ कर देते?"

महिला ने बताया कि उसने पुलिस में FIR इसलिए दर्ज नहीं कराई क्योंकि उसे डर था कि यह बात उसके परिवार तक पहुंच जाएगी और उन्हें परेशानी होगी.

ब्लिंकिट ने क्या कहा?

मामला वायरल होने के बाद ब्लिंकिट ने महिला के पोस्ट पर जवाब दिया, "फोन पर समय देने के लिए धन्यवाद. हम इस घटना के लिए बहुत दुखी हैं और समझते हैं कि यह कितना परेशान करने वाला होगा. यकीन मानिए, जैसा कि चर्चा हुई है, आवश्यक कार्रवाई की गई है. किसी भी अन्य सहायता के लिए आप हमें DM कर सकती हैं."