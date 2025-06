BJP Leader Molests Woman Police Inspector: पुणे में बीजेपी नेता प्रमोद कोंढारे पर महिला पुलिस इंस्पेक्टर के साथ छेड़छाड़ का आरोप, CCTV में VIDEO कैद

BJP Leader Molests Woman Police Inspector: पुणे में एक सनसनीखेज छेड़छाड़ की घटना सामने आई है. यहां बीजेपी के पदाधिकारी प्रमोद विठ्ठल कोंढरे पर एक वरिष्ठ महिला पुलिस निरीक्षक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है. यह घटना तब हुई जब महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी पर थीं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पुणे दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लगी थीं.

CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कोंढरे ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अनुचित तरीके से छूते हुए नजर आ रहे हैं. इस सबूत के आधार पर फरासखाना पुलिस ने कोंढरे के खिलाफ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार का मामला दर्ज किया है.

A shocking incident of molestation has occurred in Pune, where a BJP office bearer, Pramod Vitthal Kondhre, allegedly molested a senior police inspector while she was on duty, maintaining security during the visit of Union Minister for Road Transport and Highways, Nitin Gadkari.… pic.twitter.com/iEEGonnbis

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) June 25, 2025