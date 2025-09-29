Bihar Shocker: युवक को भाभी से था प्यार, भाई ने दोस्त के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट

crime Branch Inspector Ashwini Chaturvedi died (Photo Credits Pixabay)

मोतिहारी, 29 सितंबर : बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र में एक युवक को भाभी से प्रेम संबंध की कीमत आखिरकार अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. इस मामले में पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, सुगौली थाना क्षेत्र के बेलवतिया गांव में सुरेश सहनी के पुत्र टुनटुन कुमार (20) की हत्या कर दी गई. बताया गया कि टुनटुन शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. लगातार दो दिनों तक खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका.

बताया गया कि शनिवार को गांव की कुछ महिलाएं घास काटने के लिए खेत की तरफ गई थीं. तभी अचानक उन्हें गंध आने लगी. जब वे पास गईं तो देखा कि गन्ने के खेत में टुनटुन कुमार का शव पड़ा था. इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने तत्काल शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. इसी बीच, पुलिस को पता चला कि टुनटुन का अपने चचेरे भाई देवानंद सहनी की पत्नी से प्रेम संबंध चल रहा था. इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो मामले का पर्दाफाश हो गया. इस मामले में जब देवानंद को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली. यह भी पढ़ें : प्रशांत किशोर के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार, कहा- मानहानि का करूंगा मुकदमा

अनुमण्डल पुलिस अधिकारी दिलीप कुमार ने सोमवार को बताया कि अपनी पत्नी से टुनटुन के प्रेम प्रसंग होने के कारण देवानंद सहनी ने उसकी हत्या कर दी. देवानंद सहनी ने गोबिंद सहनी के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि प्रेम प्रसंग में ही इस घटना को अंजाम दिया गया.