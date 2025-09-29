प्रशांत किशोर के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार, कहा- मानहानि का करूंगा मुकदमा

बेतिया, 29 सितंबर : भाजपा के सांसद संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal) ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) के रोड ओवरब्रिज का एलायनमेंट चेंज करने और पेट्रोल पंप पर हुए डीजल चोरी के आरोपों को लेकर पलटवार करते हुए उनके सभी आरोपों का जवाब दिया तथा चेतावनी भी दी कि वे गलत आरोपों को लेकर माफी मांगें, नहीं तो मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें. बेतिया में सोमवार को उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विभागीय कागजात का हवाला देते हुए कहा कि यह कागजात सूचना के अधिकार के तहत निकाला गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि रोड ओवरब्रिज को लेकर किसी तरह का एलायनमेंट में बदलाव किया गया है.

उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप मेरा है या मेरे भाई का है, यह दोनों बात गलत है. उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि वे यह भी पता नहीं लगा सके. उन्होंने आरटीआई के तहत मिले उत्तर को दिखाते हुए कहा कि न तो ब्रिज का एलायमेंट बदला गया है और न ही एनएच के स्वरूप में कोई बदलाव किया गया है. यह भी पढ़ें : बिहारवासियों के लिए सात नई ट्रेन चलाने पर सम्राट चौधरी ने जताया पीएम मोदी का आभार

इधर, पेट्रोल पंप के डीजल चोरी के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि नगर आवास विभाग के अधिकारी मनोज कुमार की एक बिना जानकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह आरोप लगाया गया है. उन्होंने विभिन्न दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि मनोज कुमार जांच करने आए तो पेट्रोल पंप पर डीजल चोरी का आरोप लगाकर गए. उन्होंने 15 गाड़ियों में डीजल भराई में अनियमितता पर सवाल उठाए और जांच में 15 गाड़ियों में डीजल के बिल के साथ जीएसटी की मांग की. इस पर नगर निगम ने पांच बार बैठक कर पेट्रोल पंप बदलने की मांग की.

सांसद ने अधिकारी की योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में डीजल और पेट्रोल जीएसटी से मुक्त है. फिर भी उन्होंने साजिश के तहत इस तरह की जांच रिपोर्ट दी. उन्होंने कहा कि वे इसकी भी जांच कराएंगे. उन्होंने बताया कि इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर पेट्रोल पंप से डीजल चोरी का मामला बना दिया.