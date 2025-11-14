Bihar Election Results 2025: 'एनडीए की सरकार बनना तय था’, मतगणना में रुझान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

गयाजी, 14 नवंबर : बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर आए शुरुआती रुझानों को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि सरकार एनडीए की बनेगी. यह बात तय थी कि बिहार में अगली सरकार एनडीए बनाएगी. जीतन राम मांझी ने कहा कि शुरुआती रुझान भी अब इस बात को पुख्ता कर रहे हैं. गयाजी में आईएएनएस से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि एनडीए 160 से अधिक सीटों के साथ जीत हासिल करेगा और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे. रूझान में साफ दिख रहा है कि जैसा हमने परिणाम को लेकर कहा था, वैसा ही हो रहा है. नीतीश कुमार अगले पांच साल के लिए बिहार में हमारा नेतृत्व करेंगे और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फिर बनेगी.

राजद नेता सुनील सिंह के 'अगर चुनाव में धोखाधड़ी हुई तो बिहार दूसरा नेपाल या बांग्लादेश बन जाएगा' वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि डर और धमकी फैलाना उनकी सामान्य आदत है. वे अपने कार्यकाल में जंगलराज चला चुके हैं, बिहार अशोक और भगवान बुद्ध की धरती है, वो बातें नहीं मानी जाएगी जो हिंसा पैदा करें. राजद नेता ने जो कहा है, उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है. आगे गड़बड़ी करेंगे तो सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छी सरकार बनेगी. यह भी पढ़ें :Bihar Election Result 2025: एनडीए को भारी बढ़त, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर आगे

जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रुझानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह जीत बिहार के विकास की है, बिहार की जनता की है नीतीश कुमार की है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की है एनडीए की है. हम पहले दिन से कह रहे थे कि इस चुनाव में हम 2010 से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और हम उस ओर बढ़ रहे हैं. इस बार सभी दल साथ मिलकर लड़े, जिसका फायदा हमें हुआ है.

उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया. भ्रम फैलाने की कोशिश हुई, लेकिन अब उनके पास रोने के सिवा कुछ नहीं है. आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. राजद नेता के बिहार को नेपाल बनाने की धमकी पर उन्होंने कहा कि धमकी देने वालों को याद रखना चाहिए कि नेपाल में क्या हुआ था, यह बिहार है, लोकतंत्र और संविधान से यहां कार्य होता है. बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की जीत की गूंज दूर तक जाएगी.