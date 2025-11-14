Bihar Election Result 2025: बिहार में वोटों की गिनती शुरू, 243 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू, एनडीए नेताओं ने कहा- जीत पक्की

(Photo Credits FB)

पटना, 14 नवंबर : बिहार में वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह 8 बजे से शुरू होने के साथ ही सियासी तापमान तेज हो गया है. शुरुआती रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है, जबकि राजद दूसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है. इस बीच एनडीए खेमे में उत्साह और आत्मविश्वास दोनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं. पटना से जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने आईएएनएस से कहा, "गिनती के पहले ही राउंड से यह साफ हो जाएगा कि एनडीए जबरदस्त जीत की ओर बढ़ रही है. एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और विपक्ष पूरी तरह परास्त होगा."

इसी बीच भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने भी जीत का दावा किया. उन्होंने कहा, "गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटें लाएगी. हमें पूरा भरोसा है कि इस बार एनडीए के पक्ष में बंपर मतदान हुआ है. महिलाओं और युवाओं ने बड़ी संख्या में वोट डालकर हमारी जीत को और मजबूत किया है." आगे उन्होंने यह भी जोड़ा कि 'विकसित भारत के संकल्प की नींव विकसित बिहार ही रखेगा.' यह भी पढ़ें : Bihar Elections Result 2025: बिहार विधानसभा की 243 विधानसभा सीटों पर रूझान में राघोपुर में तेजस्वी आगे, महुआ में तेजप्रताप चल रहे हैं पीछे

इधर कटोरिया विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पुरन लाल टुडू ने भी कार्यकर्ताओं के योगदान को सलाम करते हुए कहा, "हमारे समर्थकों ने पूरी निष्ठा और दिल से मेहनत की है. मुझे पूरा भरोसा है कि यह योगदान पूरी तरह ईमानदार और सार्थक साबित होगा." पटना से भाजपा नेता संजीव चौरसिया ने भी सकारात्मक परिणामों की उम्मीद जताई. उन्होंने कहा, "हर तरह का नतीजा सकारात्मक, रचनात्मक और प्यार से भरा होगा." शुरुआती रुझान एनडीए को बढ़त देते दिख रहे हैं और एनडीए नेताओं के चेहरों पर साफ तौर पर आत्मविश्वास नजर आ रहा है. अब सबकी निगाहें अंतिम नतीजों पर टिकी हैं, जो यह तय करेंगे कि बिहार की सत्ता की बागडोर एक बार फिर किसके हाथों में जाएगी.