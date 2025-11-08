Bihar Chunav 2025: सीतामढ़ी में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा- पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है

(Photo : X)

सीतामढ़ी, 8 नवंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखा प्रहार किया. पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है. पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है. चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है. बिहार की बहनों-बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड जीत पक्की कर दी है. उन्होंने कहा कि हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं, वो दिल को छूने वाला है. ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है कि - "नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार."

उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अच्छे-अच्छों की नींद उड़ा दी है. यही तो जनता-जनार्दन की ताकत होती है. मां सीता की इस पुण्य भूमि पर मैं आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है. मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है. वो तारीख थी 8 नवंबर, 2019, जब माता सीता की इस धरती पर मैं आया था और यहां से अगले दिन मुझे पंजाब में करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था. अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था. मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए. जब सीता माता की धरती से प्रार्थना की जाए, वो कभी विफल नहीं जाती है. ऐसा ही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया. यह भी पढ़ें : Lal Krishna Advani Birthday: अमित शाह ने लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी, कहा- श्रीरामजन्मभूमि आंदोलन में निभाई अग्रणी भूमिका

पीएम मोदी ने कहा कि आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं, तो इतने उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना स्वाभाविक है. मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा. ये चुनाव तय करेगा कि आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपकी संतानों का भविष्य क्या होगा. इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "राजद बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहता है, यह उनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ दिखाई देता है. आप जरा इन जंगलराज वालों के गाने और इनके नारे सुन लीजिए. आप कांप जाएंगे कि ये क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं. राजद के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है, वो बच्चे कह रहे हैं कि वे रंगदार बनना चाहते हैं. बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा."

पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि "जंगलराज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और करप्शन. ये कुसंस्कार से भरे लोग हैं, ये कुशासन चाहते हैं. भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय और विकास का विश्वास दिया था, लेकिन जंगलराज आते ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया. राजद ने बिहार में विकास के पूरे माहौल ही खत्म कर दिया."