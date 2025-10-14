Bihar Election 2025: इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे पर पप्पू यादव ने कहा, ‘कांग्रेस लेगी बिहार हित में फैसला’

पटना,14 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) के लिए एनडीए ने जहां सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है, वहीं इंडिया ब्लॉक में अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है. कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है. इस बीच, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सीटों की संख्या का फैसला पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन कांग्रेस बिहार के हित में निर्णय लेगी.

आईएएनएस से बातचीत में पप्पू यादव ने कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर कहा कि कांग्रेस की तैयारियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है. पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान को महत्व देती है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जानती है. कांग्रेस देश भर में सबसे बड़ी ताकत है. हम अपने गठबंधन को कमजोर नहीं होने देंगे. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर निर्णय बिहार और देश के हित, साथ ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA में सीट बंटवारे पर सहमति, अंतिम दौर में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया

राजद सांसद मनोज झा की ओर से लिखी गई कविता पर पप्पू यादव ने कहा कि राजद-कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है. मनोज बाबू अलग-थलग पड़े हुए हैं. उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है. वह मेरे भाई हैं. उनकी योग्यता की कद्र नहीं हो रही है. अनपढ़ अज्ञानी की कद्र हो रही है. मनोज बाबू विद्वान आदमी हैं. उनका 'कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना' है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक समुद्र है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का मस्तक हिमालय से भी ऊंचा और दिल समुद्र से गहरा है. उनमें सब कुछ समा जाता है. कुछ लोग लंबे समय से राहुल गांधी के संघर्ष को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने 'कांग्रेस मुक्त भारत' का सपना देखा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मोहब्बत के जरिए लोगों का दिल जीता. हम गठबंधन का सम्मान करते हैं और इसे मजबूत बनाए रखेंगे. इंडी गठबंधन के नेताओं का मानना है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलेगा और सभी लोग मजबूती के साथ चुनावी मैदान में जाएंगे.