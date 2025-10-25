Bihar Assembly Elections 2025: चुनाव तय करेगा कि बिहार में जंगलराज आएगा या फिर से विकास का राज आएगा; अमित शाह

पटना, 25 अक्टूबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) शनिवार को खगड़िया के बाद मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने इस रैली को संबोधित करते हुए जहां एनडीए सरकार के विकास कार्यों की तारीफ की तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधा. अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव में एक तरफ एनडीए के पांच दल पांच पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर लठमार हो गई. उन्होंने कहा कि इनका न नेता है, न नीयत है और न नेतृत्व है. उन्होंने उपस्थित लोगों को सचेत करते हुए कहा कि बिहार चुनाव यह निर्णय करने वाला है कि फिर से बिहार में जंगलराज आएगा या एनडीए के नेतृत्व में फिर से विकास का राज आएगा.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है. उन्होंने कहा कि बिहार में आज शिक्षा का बजट 18 गुना बढ़ा है, जबकि शिक्षकों की संख्या दो लाख से बढ़कर छह लाख हो गई है, और इंजीनियरिंग की सीटें 36 गुना बढ़ी हैं. उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों में भी वृद्धि हुई है. बिहार में कानून के राज को बिगाड़ने के लिए राजद आई है. यह भी पढ़ें : राहुल गांधी पर भड़कीं अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन, बोलीं- ‘वह भारत के लिए सही नेता नहीं हैं’

केंद्रीय गृह मंत्री ने मुंगेर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह इलाका भी रामायण सर्किट से जुड़ने वाला है. एनडीए सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है और अब सीतामढ़ी में भी भव्य जानकी मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है. उन्होंने मुंगेर के सीता कुंड के विकास करने का वादा करते हुए कई विकास कार्यों की भी चर्चा की.

उन्होंने कहा, "हाल ही में एनडीए सरकार ने एक करोड़ जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए जमा करने का काम किया. विधवा और वृद्धा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए की गई, और आशा बहनों का मानदेय 3,000 रुपए किया गया. इसी तरह बहुत सारे काम एनडीए सरकार ने बिहार के विकास के लिए किए हैं. अब पटना में मेट्रो का सपना साकार हो रहा है."

इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर राजद पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एनडीए को जहां बिहार के लोगों की चिंता है, वहीं लालू यादव को अपने बेटे को मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की चिंता है. इस दौरान उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' की भी चर्चा की.