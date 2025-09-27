Bihar Assembly Election 2025: गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में भाजपा नेताओं के साथ की बैठक, चुनावी रणनीतियों पर की चर्चा

पटना, 26 सितंबर : बिहार में चुनावी सरगर्मियां अब बढ़ गई हैं. कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने शुक्रवार को जहां पटना में महिला संवाद किया और मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित किया, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) भी आज बिहार पहुंचे और बिहार के भाजपा के नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की. गृह मंत्री अमित शाह शाम को पटना पहुंचे और सीधे भाजपा प्रदेश कार्यालय गए. वहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया. इस बैठक में भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित अन्य कई मंत्री, सांसद और विधायक तथा कई पार्टी पदाधिकारी उपस्थित थे.

बताया जाता है कि इस बैठक में अमित शाह ने चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन को मजबूत करने, उम्मीदवारों के चयन और चुनाव की रणनीति जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपने एक्स पर पोस्ट किया, "आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित प्रदेश पदाधिकारीगण एवं प्रवासी प्रभारी की बैठक हुई." यह भी पढ़ें : NSA की तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में किया गया शिफ्ट, 24 घंटे होगी CCTV से निगरानी

उन्होंने आगे लिखा, "इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी. एल. संतोष, बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा बिहार प्रभारी विनोद तावड़े का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ. निश्चित ही यह संवाद संगठन की मजबूती के साथ-साथ बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक विजय एवं सुशासन के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करेगा." इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बेतिया पहुंचे, जहां उन्होंने चंपारण और सारण क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव के संबंध में बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए. इन क्षेत्रों के 10 संगठनात्मक जिलों के 45 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता शामिल हुए.

बताया गया कि इस बैठक में सांसद, एमएलए, विधान परिषद सदस्य, पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी की कार्यसमिति के सदस्य और विधानसभा के प्रभारी शामिल हुए. बताया गया कि इस बैठक में शाह ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी के बारे में पूरी जानकारी ली. शाह के शनिवार को समस्तीपुर और अररिया जाने का कार्यक्रम है.